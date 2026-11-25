- Тип
- Реклама Реклама
- Категорія
- Новини компаній
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
Як закрити мікропозику раніше строку
Закрити мікропозику раніше дати з графіка можна коли завгодно. Доплачувати за таку можливість не доведеться, і дозволу кредитодавця ніхто не питає.
Дострокове погашення кредиту за законом
Стаття 16 Закону «Про споживче кредитування» №1734-VIII дає позичальнику право віддати гроші в будь-який час, повністю або частково. Норма однакова і для банківського кредиту на роки, і для мікрокредиту на тиждень.
Що ця норма дає на практиці:
- Платіж можна внести і першого тижня, і в останній день строку.
- Згода чи окремий дозвіл компанії на раннє закриття не потрібні.
- Відмовитися прийняти достроковий платіж кредитодавцю заборонено.
- Правило працює і для дрібних сум у межах однієї мінімальної зарплати, тобто до 8 647 грн у 2026 році.
Перечитайте в договорі пункт про повідомлення — закон дозволяє прописати обов'язок попередити кредитодавця про намір закрити позику раніше й оформити це документом. Забрати право така умова не може, але послідовність диктує — спершу повідомлення, потім гроші.
Кредитодавець рахує підсумкову суму з тіла боргу і процентів, нарахованих до моменту оплати. Вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням і погашенням позики, беруть за той самий фактичний строк.
Чи є штраф за дострокове погашення кредиту
Закон забороняє кредитодавцю встановлювати будь-яку плату, пов'язану з достроковим поверненням. Умова договору, яка таку плату передбачає, нікчемна — вона не працює навіть після вашого підпису.
Називати платіж можуть по-різному — комісія за перерахунок, плата за перегляд графіка, штраф за раннє закриття. Заборона стосується будь-якого такого платежу, тож назва нічого не змінює. Якщо гроші вже списали, їх можна письмово вимагати назад, а в разі відмови — поскаржитися до Національного банку, який наглядає за фінансовими компаніями.
Як рахують проценти за фактичний строк
Проценти нараховують лише за фактичний час користування коштами. Короткострокове кредитування тим і відрізняється, що ціна позики росте з кожною добою, а строк користування стає головною змінною розрахунку.
Ви економите на невикористаних днях, а не на знижці за лояльність. Мікропозика до зарплати рідко доживає до останньої дати з договору, бо аванс або премія приходять раніше.
Перевірити це можна за своїм договором — мікрозайм без відмов в Accent Finance закривають достроково без комісії. Відсотки за користування позикою прописані окремим пунктом, і саме його варто звірити перед платежем.
Сам договір визначає черговість платежів, якщо сума в межах 8 647 грн — норма про черговість погашення з цього ж закону на такі суми не поширюється, тому внесені гроші можуть піти на проценти, а не на тіло боргу. Графік погашення заборгованості варто перепитати в кредитодавця.
Довідка про закриття кредиту
Перш ніж платити, візьміть у кредитодавця точну суму закриття на дату оплати — у договорі стоїть розрахунок на початковий строк, а проценти за користування додають ще трохи. Недоплата навіть у кілька гривень лишає договір відкритим, і через місяць на тому, що ви вважали закритим, з'являється прострочення.
Гроші вважають поверненими тоді, коли вони вже лежать у кредитодавця, а не коли ви натиснули оплату — так це прописано в договорах. Платіж через інший банк останнього дня може додати ще добу користування, тому вносьте гроші з запасом.
Запросіть довідку про відсутність заборгованості — без неї підтвердження у вас немає. Перевірте, щоб у ній стояли номер угоди, дата закриття і нульовий залишок.
Як виправити кредитну історію
Раннім закриттям ви нічого не псуєте на майбутнє — у кредитній історії лишається позика, закрита без прострочень, а її перевіряють при оцінюванні платоспроможності за новою заявкою.
Далі дані йдуть до бюро кредитних історій — кредитодавець передає оновлену інформацію за два робочі дні, а бюро вносить її ще за два робочі дні.
Якщо після цього строку запис не змінився:
- Подайте до бюро письмову заяву, якою заперечуєте запис.
- Бюро протягом п'яти робочих днів звертається за підтвердженням до компанії, яка передала дані.
- Якщо відповіді немає понад п'ятнадцять днів, спірну інформацію з історії вилучають.
Замовте кредитний звіт і перевірте статус угоди, коли ці строки минуть. Доки запис висить активним, наступний кредитор бачить відкриту позику, навіть якщо гроші ви віддали місяць тому.
ТОВ «ФК «АКЦЕНТ ФІНАНС», ліцензія на діяльність фінансової компанії, переоформлена Національним банком України 15.03.2024 року, безстрокова. Свідоцтво реєстрації ФК №1008, видане Національною комісією, що здійснювала державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 27.03.2018 року.