Закрити мікропозику раніше дати з графіка можна коли завгодно. Доплачувати за таку можливість не доведеться, і дозволу кредитодавця ніхто не питає.

Дострокове погашення кредиту за законом

Стаття 16 Закону «Про споживче кредитування» №1734-VIII дає позичальнику право віддати гроші в будь-який час, повністю або частково. Норма однакова і для банківського кредиту на роки, і для мікрокредиту на тиждень.

Що ця норма дає на практиці:

Платіж можна внести і першого тижня, і в останній день строку.

Згода чи окремий дозвіл компанії на раннє закриття не потрібні.

Відмовитися прийняти достроковий платіж кредитодавцю заборонено.

Правило працює і для дрібних сум у межах однієї мінімальної зарплати, тобто до 8 647 грн у 2026 році.

Перечитайте в договорі пункт про повідомлення — закон дозволяє прописати обов'язок попередити кредитодавця про намір закрити позику раніше й оформити це документом. Забрати право така умова не може, але послідовність диктує — спершу повідомлення, потім гроші.

Кредитодавець рахує підсумкову суму з тіла боргу і процентів, нарахованих до моменту оплати. Вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням і погашенням позики, беруть за той самий фактичний строк.

Чи є штраф за дострокове погашення кредиту

Закон забороняє кредитодавцю встановлювати будь-яку плату, пов'язану з достроковим поверненням. Умова договору, яка таку плату передбачає, нікчемна — вона не працює навіть після вашого підпису.

Називати платіж можуть по-різному — комісія за перерахунок, плата за перегляд графіка, штраф за раннє закриття. Заборона стосується будь-якого такого платежу, тож назва нічого не змінює. Якщо гроші вже списали, їх можна письмово вимагати назад, а в разі відмови — поскаржитися до Національного банку, який наглядає за фінансовими компаніями.

Як рахують проценти за фактичний строк

Проценти нараховують лише за фактичний час користування коштами. Короткострокове кредитування тим і відрізняється, що ціна позики росте з кожною добою, а строк користування стає головною змінною розрахунку.

Ви економите на невикористаних днях, а не на знижці за лояльність. Мікропозика до зарплати рідко доживає до останньої дати з договору, бо аванс або премія приходять раніше.

Перевірити це можна за своїм договором — мікрозайм без відмов в Accent Finance закривають достроково без комісії. Відсотки за користування позикою прописані окремим пунктом, і саме його варто звірити перед платежем.

Сам договір визначає черговість платежів, якщо сума в межах 8 647 грн — норма про черговість погашення з цього ж закону на такі суми не поширюється, тому внесені гроші можуть піти на проценти, а не на тіло боргу. Графік погашення заборгованості варто перепитати в кредитодавця.

Довідка про закриття кредиту

Перш ніж платити, візьміть у кредитодавця точну суму закриття на дату оплати — у договорі стоїть розрахунок на початковий строк, а проценти за користування додають ще трохи. Недоплата навіть у кілька гривень лишає договір відкритим, і через місяць на тому, що ви вважали закритим, з'являється прострочення.

Гроші вважають поверненими тоді, коли вони вже лежать у кредитодавця, а не коли ви натиснули оплату — так це прописано в договорах. Платіж через інший банк останнього дня може додати ще добу користування, тому вносьте гроші з запасом.

Запросіть довідку про відсутність заборгованості — без неї підтвердження у вас немає. Перевірте, щоб у ній стояли номер угоди, дата закриття і нульовий залишок.

Як виправити кредитну історію

Раннім закриттям ви нічого не псуєте на майбутнє — у кредитній історії лишається позика, закрита без прострочень, а її перевіряють при оцінюванні платоспроможності за новою заявкою.

Далі дані йдуть до бюро кредитних історій — кредитодавець передає оновлену інформацію за два робочі дні, а бюро вносить її ще за два робочі дні.

Якщо після цього строку запис не змінився:

Подайте до бюро письмову заяву, якою заперечуєте запис.

Бюро протягом п'яти робочих днів звертається за підтвердженням до компанії, яка передала дані.

Якщо відповіді немає понад п'ятнадцять днів, спірну інформацію з історії вилучають.

Замовте кредитний звіт і перевірте статус угоди, коли ці строки минуть. Доки запис висить активним, наступний кредитор бачить відкриту позику, навіть якщо гроші ви віддали місяць тому.