Як здати свою квартиру подобово

Ринок нерухомості - це досить прибуткова ніша для бізнесу. Попит на житло завжди актуальний, чи то подобова здача, чи то довготривала. Та й житло - це хороша інвестиція. Наприклад, квартири подобово Алмати принесуть прибуток приблизно в 2-3 рази більший, ніж довгострокова здача цих квартир.

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Особливості здачі квартири

Попит на орендоване житло регулярно зростає. Причин для цього кілька:

активна міграція населення;

зростання населення країни;

глобальні тренди.

Здача квартир частіше належить до пасивного доходу. А це дає змогу, до основного джерела прибутку, додавати від 200 до 500 доларів на місяць. Для цього потрібні капіталовкладення, які окупаються протягом кількох років.

Простіше, якщо у вас уже є власна квартира. Ви можете навіть просто переїхати з неї, а на виручені гроші знімати інше житло. Це зручно, якщо ви працюєте далеко від квартири. А так ви залишаєтеся в плюсі: житимете ближче до роботи, але житло оплачуватимете за рахунок вашої квартири в іншому місці.

На прибутковість оренди житла впливає квадратура, місце розташування, наявність ремонту, додаткові зручності, такі як пральна машина, наприклад. Також має значення місто. Щоб була велика прибутковість у такому бізнесі, як оренда квартир, Караганда має запропонувати найкращі зручності, найкращий район проживання, тоді як в Алмати за таку саму ціну можуть пропонувати бюджетне житло.

Оформіть свій бізнес

З будь-якого доходу потрібно платити податок. І здача квартири подобово - не виняток. Є кілька систем оподаткування:

Патент у ІП. У цьому випадку ви не можете наймати співробітників, а податок становить 1% від доходу, при цьому є ліміт на дохід - до 3 528 МРП. Спрощена декларація для ІП. При цьому розкладі ви можете наймати до 30 співробітників, податок становить 3% від доходу, але ліміт на дохід - 24 038 МРП. Фізична особа та ЄСП. Можете не оформляти ІП, але при цьому здавати житло тільки фізичним особам, а дохід платити фіксований у місяці, коли є прибуток. Фізична особа і прибутковий податок. Податок тут становить 10% від доходу на рік, можна здавати квартиру і юридичним особам, а додаткових соціальних відрахувань немає.

Щоб обрати правильну систему оподаткування, зверніться до юристів. Вони допоможуть визначити оптимальний варіант під ваші вимоги і можливий дохід.

Куди звертатися для здачі?

У вас є два варіанти, як здавати свою квартиру подобово: самостійно або за допомогою ріелторського агентства.

У першому випадку вам потрібно самим подавати оголошення, займатися просуванням. Можете опублікувати пропозицію на таких популярних сервісах, як Booking і Airbnb, але вони беруть комісію за свої послуги. Бюджетний варіант - сервіс OLX. Тут можна просувати оголошення, щоб воно було в ТОПі, але можна обійтися і без цього.

Якщо ви хочете делегувати всі ці процеси, то можете звернутися до ріелтора. Він допомагає шукати клієнтів, але за певну комісію. Однак на власнику житла все одно залишаються питання взаємодії з мешканцями, прибирання квартири, вирішення супутніх питань.

Здача квартир подобово - це прибутковий і нескладний бізнес. Однак варто приготуватися до нових викликів або звернутися по допомогу до фахівців, таких як юрист або ріелтор.