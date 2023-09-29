Як зробити боляче і заробити на цьому: український бізнес, який успішно підкорює Європу

Татуювання довго еволюціонували. У деяких культурах вони вважалися цілющими, в інших - незаконними. Тату робили підпільно, через їх наявність не брали на роботу, вони були своєрідним клеймом, табу для громадськості. Вся ця багата історія зробила цей вид мистецтва одним із найпопулярніших у світі.

Але, як і раніше, татуювання не тільки про естетичну красу, індивідуальність і прояв свого внутрішнього світу, а й про ваше здоров'я. Саме тому важливо ретельно вибирати майстрів і тату-студії. В Україні однією з найпопулярніших тату-студій, що відповідає всім цим високим стандартам є Vean tattoo.

Історія Vean почалася 2011 року. Засновники бренду поставили собі за мету створити щось особливе, створити місце з сімейною атмосферою. Відкривши першу студію на півдні України, швидко вдалося реалізувати задумане. Впевненість у правильності підходу до ведення бізнесу дала змогу ставити нові, амбітні цілі. І як результат - вихід на міжнародний ринок і дотримання непорушних законів компанії, які завжди будувалися на бездоганному якісному сервісі та професіоналізмі.

Віра у свою справу виправдала себе на всі сто відсотків, наразі в компанії працює понад 1000 співробітників. Ці люди не просто роблять добре свою роботу, а живуть своєю справою, вірять у свою мрію і вірять у свою команду, яка показує найкращі результати.

Цього року команда Vean збирається святкувати свій 12-й день народження. За 12 років безперервної роботи, було відкрито 150 студій по всьому світу. Vean tattoo не просто мережа тату салонів - це історія мільйона людей.

Тут давно зрозуміли, що якщо хочеш щось змінити, потрібно починати з себе. Тому не зупиняються і не обмежують свою сферу діяльності тільки форматом тату-студій. Наразі Vean - це ще й власне виробництво повного циклу, а також школа тату, яка є важливим напрямком для компанії.

Vean приділяє особливу увагу навчанню і розвиває цей напрямок якомога продуктивніше. Щоб майбутні талановиті фахівці під керівництвом досвідчених майстрів, отримували найважливіші й потрібні знання, і несли в світ татуювань не тільки красу, а й абсолютну безпеку, яка в даній сфері є не меншим, а часто і більшим пріоритетом.

Зі зростаючим успіхом приходить і велика відповідальність, яка дає можливість не тільки брати, а й більше віддавати. Vean бере активну участь у благодійних проєктах. Робить це на постійній основі як самостійно, так і за допомогою інфлюенсерів та довірених фондів.

Дуже радісно, що навіть у такі складні часи, бізнеси з України, що успішно розвиваються за межами своєї батьківщини, показують приклад того, як сила підприємництва може бути використана для благодійних і соціальних цілей.