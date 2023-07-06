Які пристрої можна використовувати для торгівлі криптовалютою

Серед актуальних новин, які відстежує багато хто разом із ранковою кавою, — насамперед курс біткоїна . Такий інтерес не дивний, враховуючи співвідношення до долара. Одним із способів отримання крипти стала торгівля на особливих біржах, вони ж криптовалютні. Він настільки затребуваний і широко рекламується, що не дивно, враховуючи кількість захоплених відгуків від тих, хто зміг заробити на різниці курсів.

Але не всі розуміють, яке саме обладнання можна використовувати для подібних операцій, вважаючи, що необхідно для початку вкластися в дорогу техніку. Подібна думка помилкова. Розповімо, що саме придбати і з розумом використовувати для торгівлі на біржі.

Тонкощі використання комп'ютера

Насамперед варто обумовити, що для комфортної роботи необхідно два монітори, з діагоналлю не менше 30 дюймів кожен. Подібний формат потрібен не дарма: так буде набагато простіше відстежувати актуальні графіки цін за ключовими парами. Найчастіше відстежують співвідношення біткоїна до долара або навпаки. Що більше графіків відображається на моніторі, то точнішу інформацію обробляє інсайдер і може заробити на її розумінні.

Дехто використовує кілька моніторів для відстеження на кожному з них графіків кількох ключових пар, тільки використовуючи різні таймфрейми. Але при цьому один із моніторів обов'язково використовується для роботи з терміналом біржі для здійснення швидкої торгівлі. При цьому потужність системного блоку відіграє другорядну роль.

Набагато важливіше забезпечити безперервне з'єднання з інтернетом, щоби зв'язок не обривався, зокрема й під час пікових навантажень. А для уникнення підвисань достатньо 16 Гб оперативної пам'яті і процесора середньої цінової категорії. Під зазначений опис потрапляє більша частина вже зібраних системних блоків, представлених на ринку. За необхідності подібну модернізацію можна провести самостійно, якщо знати, як підбирати комплектуючі.

Переваги використання смартфона

Для тих, хто тільки починає вивчати тонкощі роботи криптобіржі та торгівлі на ній, достатньо використовувати мобільний телефон середньої цінової категорії. Для початку роботи досить завантажити кілька додатків. Вони дають змогу вивчити тонкощі роботи біржі та здійснювати перші продажі буквально двома рухами пальців. Подібне рішення має безліч переваг:

можливість використання всіма охочими;

завжди доступні підказки для вирішення.

І найголовніше, для якісної роботи подібних додатків не обов'язкове стабільне підключення до інтернету. Подібні додатки можуть працювати від мобільної мережі, просто перемикаючись за першої необхідності.

У магазині додатків є безліч варіантів для тих, хто вирішив приєднатися до криптоторгівлі, але рекомендується використовувати ті, які мають високі оцінки користувачів.