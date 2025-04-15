Які типи квартир пропонує ЖК City House

Вибираючи квартиру для купівлі, майбутні власники прагнуть знайти варіант, який матиме потрібну площу, функціональне планування, оптимальну вартість і зручне розташування. Хтось шукає привабливий об’єкт для інвестування, інші – хочуть купити двокімнатну квартиру у Львові та створити комфортний простір для всієї родини.

Чудовим варіантом стане нерухомість у новобудові, адже сучасні житлові комплекси – це не лише продумані планування квартир, а й розвинена інфраструктура, високий рівень безпеки та широкий спектр інших зручностей, наприклад наявність паркомісць. Тож, якщо ви хочете придбати житло у Львові, розгляньте варіант купівлі нерухомості в житловому комплексі CITY HOUSE. Детальніше про типи квартир, які пропонує цей ЖК, читайте у матеріалі.

Квартири у ЖК City House: розмаїття варіантів для різних категорій покупців

ЖК City House – це новобудова на Липинського 56а у Львові, яка зводиться компанією Інтергал-Буд з високоякісних будівельних матеріалів, зокрема керамічної цегли. Комплекс складатиметься з каскаду шести секцій, які матимуть різну поверховість.

Забудовник вже активно здійснює продаж нерухомості у Львові, тому ви можете придбати квартиру, яка максимально відповідатиме вашим потребам. Серед доступних варіантів у ЖК City House, зокрема:

Однокімнатні квартири. Такий тип житла стане оптимальним вибором для молодих сімей або ж для тих, хто шукає комфортне та затишне помешкання для себе. В комплексі можна придбати такі квартири загальною площею 41,56 або 48,7 м². Двокімнатні квартири. Чудовий варіант для сім’ї з дитиною, адже площа та планування житла забезпечать достатньо простору для організації окремої дитячої зони. Крім того, такі квартири підійдуть тим, хто бажає мати додатковий простір для комфорту. Трикімнатні квартири. Таке житло буде ідеальним варіантом для великих родин, які потребують багато місця для створення оптимальних умов проживання. Також квартира загальною площею 89,62 м² у ЖК City House стане чудовим варіантом для людей, які прагнуть мати можливість облаштувати робочий кабінет, дитячу кімнату чи зону для відпочинку. Апартаменти. Оптимальний вибір для тих, хто шукає варіант з унікальним плануванням і можливістю створити комфортний, а також стильний простір відповідно до власних потреб та уподобань.

Зручне розташування, унікальне зовнішнє оформлення, продумане планування квартир та розвинена внутрішня інфраструктура роблять ЖК City House чудовим вибором для різних категорій майбутніх власників. Трикімнатна квартира у Львові чи однокімнатне помешкання – у ЖК City House кожен знайде оптимальний варіант для себе.

Придбайте квартиру своєї мрії за вигідними умовами

Забудовник Інтергал-Буд вже розпочав продаж однокімнатних квартир у Львові. Також для придбання доступні й інші типи житла, зокрема двокімнатні та трикімнатні квартири. Покупці можуть здійснити повну оплату за вибраний варіант або ж скористатися можливістю розтермінування від забудовника. Щоб дізнатися детальну інформацію, звертайтеся до менеджерів відділу продажу ЖК City House.