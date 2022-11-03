Який пилосос Dyson краще вибрати?

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Коли доходить до прибирання, мало хто згадує про бренд преміальної побутової електроніки Dyson. Для багатьох бренд асоціюється з дорогими фенами, а тим часом компанія випускає високотехнологічні пилососи з яскравим дизайном та великим набором можливостей. У цій статті ми розповімо про продукцію компанії, представимо популярні пилососи Dyson та поговоримо про їхні можливості.

Чим відомий бренд Дайсон

Компанія стала першопрохідником у сегменті безмішкових пилососів із циклонним вакуумом. Технологію не відразу сприйняли, проте тепер більшість пилососів не використовують мішки збирання пилу. Ця тенденція почалася з Dyson і компанія все ще стоїть в авангарді технологій для споживчої електроніки.

Переваги та різновиди пилососів Dyson

Щоб зрозуміти відмінності пилососів Dyson, розглянемо основні форм-фактори пристроїв. Усього компанія випускає п'ять видів, розберемо кожен детально:

Циліндричні . Класичні пилососи, які складаються з пилозбірника, шлангу та трубки зі щіткою. Це найпродуктивніші пристрої компанії. Як правило, пилососи комплектуються великим набором насадок, щоб спростити прибирання окремих зон. Деякі моделі мають щітки, за допомогою яких можна прибирати шерсть з килимів. Це особливо важливо для покупців, які тримають домашніх тварин. Вертикальні . Ергономічний і компактніший варіант пилососа. Відрізняється автономним двигуном – апарат працює від акумулятора і не залежить від довжини шнура. Менш потужний, ніж циліндричний пилосос, проте це повністю компенсується портативною конструкцією та турбощіткою. Ручні . Пилососи для тих, хто володіє авто. Апарат призначений для очищення салону. Постачається зі спеціалізованими насадками, це підвищує ефективність прибирання. Комбіновані . Поєднує можливості вертикального та ручного пилососа. Не використовує кабель живлення, пристрій працює від акумулятора. У пилососі можна зняти трубку, що дозволяє впоратися з пилом та сміттям у місцях з обмеженим доступом. Роботи-пилососи. Автономні пристрої, які самостійно пилососять поверхні. Завдяки вбудованим датчикам робот-пилосос без проблем переміщається між кімнатами. Коли заряд закінчується, апарат повертається до док-станції, після чого може продовжити прибирання з місця зупинки.

Усі апарати оснащують фільтрами очищення повітря. Дорогі моделі отримали систему очищення HEPA, доступніші пристрої використовують технологію Allergy. Вона знижує ризик потрапляння бактерій у повітря, що не дає шкідливим організмам провокувати алергію.

Щоб напевно знати, який вибрати пилосос Дайсон, варто звернути увагу на технічні характеристики: потужність всмоктування, ємність пилозбірника, систему фільтрів та габарити. І, виходячи з бажаних характеристик, можна вибрати відповідну модель.