Який ручний пилосос кращий: порівнюємо популярні моделі

Щоденне прибирання часто складається з кількох етапів: спочатку потрібно зібрати пил, волосся та крихти, а потім помити підлогу. Вертикальні миючі пилососи дозволяють поєднати ці задачі в одному процесі.

У лінійці Kärcher для цього представлені моделі FCV 3, FCV 4 та FCV 4 Dry Extra. Принцип роботи в них схожий, проте відрізняються оснащення, кількість автоматичних функцій та можливості догляду за самим пристроєм. Розберемося, як обрати ручний пилосос для дому та чим відрізняються популярні моделі.

Kärcher FCV 3: для щоденного прибирання

Kärcher FCV 3 поєднує одразу три функції: пилососить, миє та підсушує підлогу. Завдяки системі Xtra!Clean "3 в 1" перед вологим прибиранням не потрібно окремо збирати пил і сміття пилососом. Модель працює з твердими покриттями, може очищати килими з коротким ворсом, збирати шерсть, дрібне та крупне сміття, а також рідини.

У FCV 3 є три режими роботи. Стандартний передбачає подачу води та підходить для регулярного миття підлоги. Сухий режим призначений для прибирання без води, зокрема килимів і килимових доріжок. А для стійкого та присохлого бруду передбачений Advanced!Power: за словами виробника, у ньому сила всмоктування збільшується на 60%, а витрата води – на 20% порівняно зі стандартним режимом.

За фільтрацію відповідає двоступенева система Duo!Pure з плоским складчастим фільтром, яка затримує дрібні частинки та захищає двигун від вологи. Завдяки технології Hygienic!Spin і швидкості щітки до 500 об./хв. пристрій якісно миє підлогу й усуває до 99% бактерій для ідеальної гігієни, зазначає виробник. Одного заряду акумулятора вистачає максимум на 30 хвилин роботи та прибирання площі до 130 м².

Kärcher FCV 4 і FCV 4 Dry Extra: більше автоматизації та режимів

FCV 4 пропонує більше автоматичних функцій для різних сценаріїв прибирання. У режимі Auto сенсор Dynamic!Control визначає ступінь забруднення підлоги та відповідно регулює силу всмоктування і витрату води. Інформація про вибраний режим і залишковий час роботи відображається на 3,2-дюймовому дисплеї Vision!Clean.

Усього передбачено чотири режими. Крім автоматичного, є сухий режим для килимів і килимових доріжок та Advanced!Power для стійких і присохлих забруднень. За розрахунками виробника, у Advanced!Power сила всмоктування збільшується на 100%, а витрата води – на 20% порівняно з автоматичним режимом. Ще одна особливість FCV 4 – Stair!Assist. Він призначений для очищення сходів і вузьких ділянок: пилосос може працювати в різних положеннях, навіть під кутом 90°, при цьому функція автоматичного ввімкнення та вимкнення деактивується. Від одного заряду акумулятора модель працює до 45 хвилин та дозволяє очистити площу до 200 м².

FCV 4 Dry Extra має ті самі основні можливості, але доповнений сушильною станцією Thermo!Dry. Після самоочищення гаряче повітря температурою до 70 °C просушує роликову щітку та промивні компоненти. Це допомагає підтримувати їх у сухому стані під час зберігання та запобігати появі сторонніх запахів.

Тому при виборі ручного миючого пилососа Kärcher варто орієнтуватися на площу житла, частоту прибирання та функції, якими ви справді будете користуватися.