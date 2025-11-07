Якою буде погода взимку 2025-2026 в Україні: прогноз синоптиків

Якщо вас цікавить погода на завтра , варто також підготуватись до загального настрою наступної зими. Синоптики вже дають попередні прогнози для жителів України на сезон 2025-2026.

Як підготуватися до зимових випробувань?

Перш за все, важливо пам’ятати, що наразі синоптики передбачають розвиток поточних тенденцій, а не дають точного прогнозу. Водночас, за останніми даними, зима 2025-2026 в Україні розпочнеться з м’якої погоди й продовжиться більш суворими умовами.

Щоб не проґавити момент, треба бути готовими до потенційно нестабільної зими. Для цього:

Перевірте стан опалення й утеплення житла;

Підготуйте запас продуктів, води, необхідних засобів на випадок перебоїв;

Підготуйте авто на зиму: зимова гума, антифриз, аптечка;

Слідкуйте за прогнозами і будьте готовими до різкої зміни погоди;

Подбайте про домашніх улюбленців та людей похилого віку – вони уразливіші під час морозів чи відлиг.

Якою буде зима в Україні?

Синоптики вказують, що цієї зими зберігається високий рівень холодних поривів із арктичних районів. https://proslav.info Також фахівці відзначають активну циклонічну діяльність та можливі сильні снігопади в окремі періоди.

Разом із тим, грудень може виявитися м’якшим і вологішим, а найжорсткішою виглядає друга половина зими – січень-лютий. Ці висновки базуються на поєднанні сезонних сигналів, які дають підстави очікувати контрастної зими в Європі та в Україні зокрема.

Водночас колишній керівник Українського гідрометцентру Микола Кульбіда прогнозує «скоріше м’яку і коротку зиму, без затяжних морозів», проте з короткими холодними хвилями.

Чого очікувати по місяцях:

Грудень . Початок зими може бути відносно м’яким із дощами чи мокрим снігом, без тривалого стійкого снігового покриву;

. Початок зими може бути відносно м’яким із дощами чи мокрим снігом, без тривалого стійкого снігового покриву; Січень . Саме другий місяць зими може стати піком холодів – нічні температури можуть опускатись до -9…-12 °C, вдень близько 0 °C, з наростанням снігу;

. Саме другий місяць зими може стати піком холодів – нічні температури можуть опускатись до -9…-12 °C, вдень близько 0 °C, з наростанням снігу; Лютий. Аналітики попереджають про можливість «різкого похолодання» в завершальній фазі зими, коли вплив арктичного повітря може бути найбільшим.

В яких українських регіонах зима буде суворішою?

Микола Кульбіда зазначає, що в більшості регіонів сніговий покрив буде обмеженим, а сніг буде швидко танути.

Водночас інші метеорологи зауважують, що цієї зими центр і схід країни можуть опинитись у зоні підвищеного ризику. Тут висока ймовірність стійкого снігового покриву і значних морозів у пікові хвилі холоду.

Водночас західні області потраплять під вплив циклонів. Через це можливі інтенсивні опади – сильні снігопади й налипання мокрого снігу.

На півдні та прибережних зонах циклонічна активність може викликати дощі та періоди відлиги, але при активних арктичних масах там теж можливі сильні морози й сніг.