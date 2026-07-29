Яку PlayStation 5 вибрати? Головні відмінності між лінійками

Ігрові консолі PlayStation 5 побачили світ у 2020 році і в наш час залишаються одними з тих, що мають найбільший попит для домашнього використання. В базовій версії вони мають оптичний привід для дисків, сумісний з Ultra HD Blu-ray, а в цифровій версії – ні. Окремо виділяються в серії також зменшені моделі Slim, що з’явилися в продажу трьома роками пізніше.

Чим відрізняються всі ці лінійки? Яку PlayStation 5 краще вибрати? Багатьох майбутніх покупців цікавлять ці питання, тож давайте разом знайдемо на них відповіді.

Основні характеристики консолей

Перш ніж купити PlayStation 5 у будь-якій з версій, потрібно хоча б коротко ознайомитися з основними характеристиками консолі. Вона має дещо футуристичну форму зі злегка ввігнутими гранями, більша за розміром у порівнянні з PS 4 та має вагу 4,5 кг. Пристрій оснащено процесором на основі мікроархітектури AMD Ryzen Zen 2.

Графічний процесор AMD Radeon на мікроархітектурі RDNA 2 підтримує трасування променів реального часу. Його тактова частота становить 2.23 ГГц, продуктивність – від 10,3 до 33,5 терафлопс. ОЗП тут GDDR6, 16 Гб. ПЗП – NVMe SSD обсягом 1-2 Тб зі швидкістю передачі даних 5.5 Гб/с.

Консоль може одночасно зберігати близько 16 ігор, відтворює відео в роздільній якості 4К і 8К. Звук відтворюється за технологією Tempest 3D. Для з’єднання з інтернетом пристрій оснащено Wi-Fi IEEE 802.11ax.

Порівняння основних версій

Ігрові консолі PS5 від Sony поділяються перш за все на класичні моделі з дисководом та Digital Edition, що працюють повністю в онлайні. Крім того, вони поділяються на серії Slim та Pro.

Версія Slim компактна, має SSD на 1 Тб, підтримує 4К та має тихий кулер. Вона оснащена процесором AMD/16 Thread Zen 2 CPU at 3.5GHz та відеочипом 36 CUs, RDNA 2, 10.3TF/2.23GHz.

У версії Pro SSD на 2 Тб, процесор AMD/16 Thread Zen 2 CPU at 3.5GHz/3.85GHz та відеочип 60 CUs, RNDA 3 (TBC), 33.5TF/2.18GHz (TBC). У порівнянні зі Slim тут дещо вища тактова частота процесора та вища пропускна здатність ОЗП, плюс тут є технологія апскейлінгу PSSR.

PlayStation 5 Slim зазвичай обирають як мобільне та компактне рішення, що збалансоване за ціною та можливостями. А ось PS5 Pro купують ті, хто цінить підвищену продуктивність, великий обсяг пам’яті та AI-апскейлінг. В результаті кожен покупець може обрати саме те, що підходить особисто йому та відповідає очікуванням щодо бюджету.