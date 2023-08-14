Яскраві знімки: як Apple створює найкращі фотографії на смартфон?

У світі смартфонів Apple відома своїми інноваціями та високою якістю продукції. Одна з найбільш примітних характеристик Айфона - його камера, вона стала еталоном якості знімків смартфонів. І хоча Apple iPhone 15 вартість далеко не бюджетна, дуже багато хто готовий викласти кругленьку суму за цей гаджет - саме завдяки його камерному модулю. Давайте розберемося, в чому його секрет.

Використання передових технологій

Apple постійно інвестує в дослідження і розробки нових методів поліпшення якості зображень. Це охоплює оптимізацію апаратних компонентів камери, як-от об'єктиви, датчики і процесори зображення, а також програмне забезпечення, що керує роботою камери. Так, починаючи з 2022 року роздільна здатність камер збільшилася до 48 Мп.

Apple активно використовує штучний інтелект для поліпшення якості фотографій. Ці технології дають змогу оптимізувати фотографії на рівні пікселів, усувати шум, автоматично визначати об'єкти і сцени на фотографіях для вибору найкращих налаштувань зйомки. Таким чином, знімки виходять більш чіткими, насиченими і деталізованими.

Інтернет-магазин Apple у Києві пропонує моделі флагманської та базової лінійки. Якщо ви хочете максимум можливостей камерного модуля - вибирайте флагман. Різниця з базовою моделлю величезна, і насамперед якраз у питаннях зйомки фото і відео. Компанія продовжує розвивати і покращувати свої камери, постійно радуючи своїх користувачів новими можливостями і поліпшеннями в області смартфонної фотографії. А значить, у 15-му поколінні ми побачимо нові цікаві функції.

Смарт HDR і безліч режимів

Smart HDR (розумна розширена динамічна діапазонна обробка) дає змогу смартфону автоматично об'єднувати серії фотографій з різною експозицією, щоб створити зображення з ширшим динамічним діапазоном і більш насиченими кольорами.

Смартфон дає змогу підбирати оптимальний режим для різних знімків і зовнішніх умов: нічний, портретний, панорамний, макрофотографія, спортивний, за якого об'єкт зйомки перебуває в активному русі. Відзначимо кінематографічний режим, дуже зручний для блогера, - він робить переходи між об'єктами плавними і м'якими, що економить час при монтажі відео.

Де купити "яблучний" смартфон?

Вам варто звернутися до фірмового інтернет-магазину продукції Apple My Cloud Store. Тут ви знайдете величезний асортимент оригінальної техніки (надаються офіційні гарантії) за дуже демократичними цінами і зі швидкою доставкою по всій Україні.