«З початку повномасштабної війни авіакомпанія «Українські вертольоти» надала благодійну допомогу армії на 130 млн гривень» - Євген Тимошенко

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Бути разом з українським військом у такий складний час, допомагати і максимально донатити - обов’язок всіх підприємств. Кожен наш день має починатися зі слів: «А що сьогодні я можу зробити для наших Сил оборони?» Саме тому протягом 2022-2023 років авіакомпанія «Українські вертольоти» виділила на потреби армії – 107,6 млн грн, з початку 2024 року – 28,3 млн грн.

Про це розповів Євген Тимошенко, заступник начальника відділу авіаційно-технічного забезпечення авіакомпанії «Українські вертольоти» у інтерв’ю Обозревателю.

Він зауважив, що на цю суму в 130 млн гривень авіакомпанія надала квадрокоптери, пікапи, квадроцикли, оптичні приціли, окуляри нічного бачення, РЕБи, бронежилети, шоломи 17 військовим частинам та підрозділам.

«Зараз ми розробили нову тактику: авіакомпанія не розпорошує свої зусилля між багатьма військовими частинами, а зосередилася на допомозі чотирьом. Це 80 ДШБ, 3 ОДШБ, 46 ОДШБ і навчальний центр Національної гвардії МВС. Працюємо з відповідними службами цих в/ч, розроблюємо і реалізуємо найближчі і середньострокові заявки. Ми дійшли висновку, що такий цільовий підхід є більш ефективним і результативним», - розповів пан Євген.

Авіакомпанія «Українські вертольоти» опікується сім'ями загиблих співробітників. Вона виплачує кожній родині одноразову матеріальну допомогу в розмірі майже 5 млн гривень, а кожній неповнолітній дитині - щомісячну допомогу в розмірі 100 000 грн до їхнього 18-річчя.

Також в інтерв’ю Євген Тимошенко пригадав, як починався волонтерський шлях авіакомпанії: «У перші дні повномасштабної війни голова Ради директорів Володимир Ткаченко та виконавчий директор Сергій Яровий сіли за кермо своїх автомобілів і поїхали за кордон купувати бронежилети, каски, тепловізори, квадрокоптери, прилади нічного бачення та інше військове майно й привезли все це до Києва. Хоча їм вже далеко за 60 років».

Євген Тимошенко зауважив, що чимало компаній самоусунулися від підтримки українській армії, але це неприпустимо. Організація благодійної допомоги повинна бути добровільно-примусовою, особливо для великих та середніх підприємств. Має бути встановлений мінімальний відсоток від доходу, що виділяється на військо.

Адже зараз так важливо не стояти осторонь і бути не просто спостерігачем. На карті доля всієї країни і гасло "все для фронту, все для перемоги" має стати частиною життя та існування всіх без винятків. Долучаємось, донатимо, працюємо на Перемогу. Слава Україні та її Героям!