З початку року команда телеканалу "Ми-Україна" зібрала 3,7 млн гривень для Сил оборони

Весна прийшла. Перезимували і донатів назбирали! Три мільйони сімсот тисяч гривень телеканал "Ми - Україна" зібрав у рамках телемарафону "Єдині новини" від початку року.

Під час прямих включень та живих студійних інтерв’ю, коли в ефірі традиційно оголошувався збір, рахунки для потреб підрозділів ЗСУ, ТрО, СБС, ППО, розвідників, прикордонників, військових медиків та інших наших добрих друзів за лічені хвилини поповнюються донатами від глядачів.

Малих донатів не буває, а відсутність світла і тепла не завадили і не зупинили допомогу. Як результат солідний старт – три мільйони сімсот тисяч гривень від нового року.

Зимовий рекорд зафіксували 24 лютого, під час ефіру в історичний для України день, четверту річницю повномасштабного вторгнення. Командир підрозділу TERRA у складі 3 армійського корпусу Микола Волохов "Абдула" долучився до ефіру з оперативною інформацією по напрямку та надважливим збором на 100 FPV дронів для підрозділу, який тримає оборону на Харківському напрямку.

На початку розмови рахунок був майже порожній, а вже за 15 хвилин глядачі телемарафону задонатили на дрони 470 тисяч гривень. Виявилося, що це навіть більше, ніж планували. Але математика проста: більше донатів – більше можливостей для наших бійців ефективно нищити ворога і боронити Україну від російських окупантів.

Підтримати ЗСУ може кожен під час сюжетів, гостьових студій і прямих включень з представниками і представницями бригад. На екрані розміщений QR-код і реквізити, перейшовши за якими можна перерахувати будь-яку посильну суму, аби якнайшвидше закрити поточний збір.

Ми підтримуємо і розміщуємо в ефірах каналу лише перевірені збори. Куди саме будуть витрачені гроші українців, розповідають командири, речники і бійці угруповань, які виконують бойові задачі на найгарячіших напрямках фронту.

Усією командою дякуємо кожному і кожній, хто підтримує ЗСУ і наближає нашу спільну Перемогу. Щиро дякуємо за довіру до каналу "Ми - Україна"!