Покупець замовив планшет. Менеджер відкриває прайси: у найдешевшого постачальника він коштує 10 080 грн. Але товару там уже немає. Наступний, у кого він є, просить 10 514 грн. Замовлення виконано, покупець задоволений, а 434 грн прибутку зникли. Ніхто цього не помітить, поки власник не порахує місяць.

Більшість магазинів торгують одним і тим самим товаром, тому маржинальність залежить не лише від націнки, а й від закупівельної ціни. Ми в Elbuz автоматизуємо онлайн-торгівлю з 2006 року й вирішили перевірити, скільки грошей тут насправді лежить. Для цього порахували 103 631 товар, який магазини отримують щонайменше від двох постачальників.

Той самий товар, але інша ціна

У 38,5% товарів різниця між постачальниками перевищує 10%, а у 18,4% — 20%.

Що це дає на практиці? Серед постачальників, у яких товар є, середня ціна на 5,4% вища за найнижчу. Здається, небагато. Але якщо магазин продає 200 одиниць на місяць, то товар за 2 000 грн замість 2 108 грн дає 21 600 грн на місяць. Це гроші, зароблені без жодної гривні на рекламу й без підняття цін.

Чотири речі, які вручну не встежити

Наявність. Найнижча ціна нічого не варта, якщо товару немає. Зазвичай таких позицій небагато: 3,8%. Але коли це стається, наявний товар у середньому дорожчий на 11,5%. А в одному з акаунтів без товару в найдешевшого постачальника було 54,8% асортименту.

Назви. Один постачальник пише «Samsung Tab A11 8/128», другий — повну назву з артикулом. Для людини це той самий планшет, для таблиці Excel — два різні товари.

Помилки. Постачальник переплутав валюту або колонку, і товар раптом коштує вдвічі менше. Якщо така ціна потрапить на сайт, магазин продаватиме собі у збиток. 11% товарів у нашій вибірці мали різницю вдвічі й більше. Частина з них може бути саме такими помилками, тому в розрахунки вище ми їх не включали.

Час. Прайси оновлюються постійно. Порівняння, зроблене вранці, увечері може вже не діяти. Для дропшипінгу це критично: постачальники відвантажують товар самі, і магазин дізнається про зміну ціни чи наявності лише з їхніх прайсів.

Що змінив штучний інтелект

Наприкінці 2026 року магазину вже не потрібно обирати між точністю й швидкістю. Система порівнює ціни на кожному оновленні прайсів і за правилом магазину бере, наприклад, найдешевшого з тих, у кого товар є. AI зіставляє товари з різними назвами й показує, наскільки впевнений у кожній парі. Стоп-правила не пускають підозрілу ціну на сайт, а товар, що зник у всіх постачальників, може сам зніматися з вітрини. А AI-співробітник із роллю «Закупівлі» за розкладом складає для власника звіт: де той самий товар дешевше й де магазин переплачує найбільше.

Для великого бізнесу це вже питання масштабу. Коли в каталозі сотні тисяч позицій і десятки постачальників, вручну цього не зробить жоден відділ.

З чого почати

Візьміть 20 товарів, що найкраще продаються, і порівняйте їхню закупівельну ціну в усіх постачальників, у яких товар є сьогодні. Якщо різниця помітна, порахуйте її на місячні продажі. А далі автоматична обробка прайс-листів зробить це для всього каталогу.

Дані: знеособлена статистика платформи Elbuz, листопад 2026 року, 31 акаунт. Без прайсів конкурентів. Умови оплати й ПДВ не враховані, тому це орієнтир, а не зріз усього ринку. Приклад із планшетом умовний.