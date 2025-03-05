Запрошуємо на Business Day КБУ!

Під час заходу будівельна спільнота та представники влади разом з міжнародними партнерами об'єднаються для обговорення поточних викликів галузі та ефективної координації зусиль щодо майбутньої відбудови України.

👉Дата: 11 березня 2025 року

В рамках Business Day планується:

🔹Блок 1. Єврогармонізація ринку будівельної продукції в Україні: стан впровадження та нововведення

✔️Спеціальний запрошений спікер - представник Єврокомісії, яка розкриє тему "Нова регуляція будівельної продукції – новинки, виклики та підготовка до переходу"

✔️Цементний ринок в Україні: погляд споживачів, виробників і розробників державної політики - ексклюзивна презентація 2-ої частини дослідження, замовленого КБУ

🔹Блок 2. Девелопмент 2025: нові правила та можливості

✔️Аналітика ринку

✔️Соціальне орендне житло - можливості для девелоперів

✔️Проблематика МОН (майбутніх об’єктів нерухомості)

🔹Блок 3. Розширене засідання Ради директорів КБУ

👤До участі у розширеному засіданні Ради директорів КБУ запрошені представники влади, профільних міністерств та комітетів ВРУ, народні депутати України, бізнес-спільноти, міжнародні організації та іноземні партнери.

❗Зверніть увагу! Кількість місць обмежена!

Обов’язкова реєстрація та умови участі за посиланням:

https://forms.gle/sgeDrHUUM86GQ23r5

Підтвердження реєстрації разом з місцем проведення буде надіслано на вказану при реєстрації пошту.

До участі запрошуємо активний будівельний бізнес:

👤Членів Ради директорів КБУ

👤Дійсних членів КБУ

👤Девелоперів

👤Виробників будівельних матеріалів

👤Підрядників

👤Будівельні та інжинірингові компанії

👤Юридичні компанії

👤Консалтингові та фінансові компанії

👤Та інший діловий бізнес

Якщо бажаєте стати партнером Business Day КБУ, звертайтеся за контактами:

📧[email protected]

📞(044) 200 04 52

📞(050) 200 04 52

Організатор: Конфедерація будівельників України

Фінансовий партнер: Глобус Банк

Стратегічні бізнес-партнери КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S

Інформаційні партнери: ProfBuild, Build Portal, ZPP.

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!💪

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ! 🇺🇦

СЛАВА УКРАЇНІ!💙💛