- Тип
- Партнерський матеріал
- Категорія
- Новини компаній
- Дата публікації
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Запрошуємо на Business Day КБУ!
Під час заходу будівельна спільнота та представники влади разом з міжнародними партнерами об'єднаються для обговорення поточних викликів галузі та ефективної координації зусиль щодо майбутньої відбудови України.
👉Дата: 11 березня 2025 року
В рамках Business Day планується:
🔹Блок 1. Єврогармонізація ринку будівельної продукції в Україні: стан впровадження та нововведення
✔️Спеціальний запрошений спікер - представник Єврокомісії, яка розкриє тему "Нова регуляція будівельної продукції – новинки, виклики та підготовка до переходу"
✔️Цементний ринок в Україні: погляд споживачів, виробників і розробників державної політики - ексклюзивна презентація 2-ої частини дослідження, замовленого КБУ
🔹Блок 2. Девелопмент 2025: нові правила та можливості
✔️Аналітика ринку
✔️Соціальне орендне житло - можливості для девелоперів
✔️Проблематика МОН (майбутніх об’єктів нерухомості)
🔹Блок 3. Розширене засідання Ради директорів КБУ
👤До участі у розширеному засіданні Ради директорів КБУ запрошені представники влади, профільних міністерств та комітетів ВРУ, народні депутати України, бізнес-спільноти, міжнародні організації та іноземні партнери.
❗Зверніть увагу! Кількість місць обмежена!
Обов’язкова реєстрація та умови участі за посиланням:
https://forms.gle/sgeDrHUUM86GQ23r5
Підтвердження реєстрації разом з місцем проведення буде надіслано на вказану при реєстрації пошту.
До участі запрошуємо активний будівельний бізнес:
👤Членів Ради директорів КБУ
👤Дійсних членів КБУ
👤Девелоперів
👤Виробників будівельних матеріалів
👤Підрядників
👤Будівельні та інжинірингові компанії
👤Юридичні компанії
👤Консалтингові та фінансові компанії
👤Та інший діловий бізнес
Якщо бажаєте стати партнером Business Day КБУ, звертайтеся за контактами:
📞(044) 200 04 52
📞(050) 200 04 52
Організатор: Конфедерація будівельників України
Фінансовий партнер: Глобус Банк
Стратегічні бізнес-партнери КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S
Інформаційні партнери: ProfBuild, Build Portal, ZPP.
ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!💪
РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ! 🇺🇦
СЛАВА УКРАЇНІ!💙💛