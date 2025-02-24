Заснована ексдружиною Деркача: НБУ позбавив компанію "Спектрум Ессетс" ліцензії через зв’язки з Росією

Національний банк України 24 лютого 2025 року відкликав ліцензію фінансової компанії "Спектрум Ессетс" через визнання її ділової репутації небездоганною. Це рішення ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг у межах боротьби з впливом російського капіталу на українську фінансову систему.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Що стало причиною відкликання ліцензії

Нацбанк виявив, що власниця "Спектрум Ессетс" Марина Євсєєва має громадянство Російської Федерації. При цьому компанія надала неправдиву інформацію про те, що вона не є громадянкою РФ. Відповідні дані Нацбанк отримав від державних органів спеціального призначення.

Крім того, розслідування показало, що після початку повномасштабного вторгнення Євсєєва не припинила контакти з РФ та продовжувала відвідувати країну-агресора.

Фактичним керівником "Спектрум Ессетс" є Михайло Трубчік, який діє за довіреністю від Євсєєвої. Він має громадянство США та Білорусі. Служба безпеки України забороняла Трубчіку в’їзд в Україну, вказуючи на його можливі зв’язки зі спецслужбами РФ та називаючи "представником глибоко законспірованої мережі".

Зв’язки з російським капіталом

Повідомляється, що компанія "Спектрум Ессетс" була заснована у Києві восени 2019 року. Її юридична адреса – офіс у центрі столиці на Кловському узвозі, який належить громадянці Росії Оксані Тереховій.

Терехова – колишня дружина Андрія Деркача, екснардепа, підозрюваного у державній зраді. США запровадили санкції проти нього за сприяння втручанню РФ у американські вибори 2020 року. Деркач утік до Росії у 2022 році, а згодом став членом комітету безпеки Ради федерації РФ. Його колишня дружина Терехова нині також мешкає у Росії.

Нагадаємо, після журналістського розслідування Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію фінкомпанії "Спектрум Ессетс".