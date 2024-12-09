Зимові пригоди з ТРЦ Gulliver: сотні пінгвінів, "Резиденція Санти" і відкриття дитячого парку розваг Papashon Kids

Торгово-розважальний центр Gulliver підготував безліч активностей для проведення часу в казковій атмосфері зимових свят. Вражаюча інсталяція із сотнями пінгвінів, які створюють справжній осередок Антарктиди у серці Києва, відкриття інтерактивної вистави “Резиденція Санти” на 8-му поверсі та дитячого парку розваг Papashon Kids на 4-му поверсі ТРЦ.

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Підготували короткий гайд головними новорічними локаціями у ТРЦ Gulliver.

1. Казкова пінгві-атмосфера. Простір Gulliver заполонили сотні пінгвінів, які розмістилися на різних поверхах комплексу. І це не просто видовищна інсталяція до зимових свят, це частина великої колаборації Gulliver з Національним антарктичним науковим центром. В межах партнерства на 2-му поверсі ТРЦ відкрилася виставка "Україна в Антарктиці: дослідження та незламність". Гості комплексу зможуть поринути в дивовижний світ Антарктики та дізнатися більше про станцію "Академік Вернадський", науково-дослідницьке судно "Ноосфера", українських полярників і полярниць та їхні дослідження, зміну клімату та, звичайно, пінгвінів. Вхід вільний. Деталі – на сайті та у соціальних мережах ТРЦ Gulliver.

Також 20 грудня о 18:30 на 6-му поверсі ТРЦ запланована окрема лекція про пінгвінів з прямим включенням зі станції "Академік Вернадський" та можливістю побачити цих птахів у реальному часі.

2. Резиденція Санти, 8-й поверх ТРЦ. Різдво — час, коли найпростіші речі стають особливими спогадами. Цього року інтерактивно-розважальна локація "Резиденція Санти" відкриває свої двері в ТРЦ Gulliver.

На вас чекає світ святкових пригод. Уявіть, як радісно ваша дитина грає з ельфами, бере участь в майстер-класі та запальних флешмобах. А ще — зустрічається із справжнісіньким Сантою. Купуйте квитки вже зараз, щоб зануритись в святкову казку! Дітям до трьох років включно гарантований безплатний вхід у супроводі одного з батьків з одним квитком.

Період роботи: з 13 грудня до 5 січня. Час сеансів з 10:00 до 18:45.Вартість 450 грн. Квитки можна придбати за посиланням.

3. Papashon Kids, 4-й поверх ТРЦ. Парк активних розваг для маленьких та "великих" дітей та всієї родини – відчиняє свої двері на 4-му поверсі ТРЦ Gulliver вже з 14 грудня. Це ціле містечко з розвиненою ігровою інфраструктурою на понад 2,5 тис. кв.м.

На маленьких гостей простору чекає: трирівневий ігровий лабіринт, смуга перешкод, батутна арена, ніндзя-парк, тюбінг-гірка, інтерактивна кімната, кінетична стіна, інтерактивне кафе із сучасними "цифровими" столами та багато іншого.

Період роботи: простір працюватиме щодня з 10:00 до 22:00. Вартість вхідного квитка – 500 грн на весь день.