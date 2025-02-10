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10 лютого в усіх регіонах України діятимуть графіки відключення світла: кого торкнеться
У понеділок, 10 лютого, із 06:00 до 21:00 в усіх регіонах України запроваджують графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу. Обмеження для побутових споживачів не прогнозуються.
Про це повідомили в "Укренерго".
Зазначається, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в "Укренерго".
У компанії відмітили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію можна знайти на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
Повідомляється, що відключень для побутових споживачів наразі не прогнозують.
Також українців просять споживати електроенергію ощадливо. Зокрема, не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.
Зауважимо, при цьому останній тиждень практично щодня йдуть аварійні відключення в окремих регіонах.
Так, уранці п'ятниці, 7 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії.
Попри те, що ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури, постійно модернізуючи атаки і засоби уражень, ситуація в енергосистемі залишається стабільною і керованою, система зберігає свою цілісність,підкреслюють в Міністерстві енергетики України.
Там додають, що єдина причина можливих відключень електропостачання - це російські атаки та енергетичні обʼєкти.
"Ворог продовжує обстріли як об'єктів передачі, так і генерації. Такі удари відбуваються в багатьох регіонах. Тому аварійні відключення на сьогодні є вимушеними. Вони застосовуються для того, щоб стабілізувати енергосистему, утримувати її цілісною і щоб можна було максимально швидко балансувати енергосистему з метою покриття всіх потреб. Це вимушені кроки, які застосовуються оператором системи передачі виключно для того, щоб максимально швидко забезпечити стабільне світло в домівках громадян", - пояснив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.
Також він зазначив, що важливим чинником, який допомагає енергосистемі працювати стабільно, є економія електроенергії споживачами і раціональне використання енергії.
Тому Міненерго закликає громадян споживати електроенергію ефективно і економно як у години пікового навантаження, це вечірні та ранкові часи, так і протягом усієї доби.