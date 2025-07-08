1,3 млн грн повернули законній власниці арештованих активів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відповідно до ухвали Вищого антикорупційного суду повернуло 1,3 мільйона гривень законній власниці - громадянці України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Деталі справи

Зазначається, що після отримання рішення суду фахівці АРМА провели повну та всебічну перевірку: вивчили всі подані документи, перевірили їх, а також проаналізували особу власниці щодо можливих зв’язків із державою-агресором РФ, а також Республікою Білорусь.

Отримавши докази відсутності такої причетності, кошти було повернуто законній власниці в межах правового поля.

Ці арештовані кошти, передані АРМА в управління у межах кримінального провадження, зберігались на депозитному рахунку державного банку.

"Там, де є рішення суду та підстави для повернення і перевірено кожну деталь - право власності незаперечне. Бо сильна держава тримається не лише на боротьбі, а й на справедливості", — наголосила голова АРМА Олена Дума.

Нагадаємо, АРМА у 2025 році перерахувало до держбюджету України понад 4 мільярди гривень. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.