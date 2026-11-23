Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 23 листопада задовольнила клопотання прокурора та передала в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 150 млн грн застави, внесеної за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Кошти перебуватимуть в управлінні агентства до ухвалення вироку суду.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Укрінформ", якому рішення підтвердила керівниця пресслужби Апеляційної палати ВАКС Катерина Діденко.

За її словами, колегія суддів задовольнила клопотання прокурора про передачу коштів, внесених за ексміністра, який є фігурантом кримінального провадження НАБУ.

Раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Віталій Рибалкін наполягав на передачі 150 млн грн в управління АРМА, оскільки ці кошти визнані речовим доказом у справі за операцією "Форест Гамп".

Таким чином, рішення суду стосується управління арештованими коштами, а не їх остаточної конфіскації. Подальша доля грошей залежатиме від судового рішення у кримінальному провадженні.

Що відомо про справу Галущенка

10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі.

За версією слідства, учасники злочинної організації створили механізм незаконного впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема НАЕК "Енергоатом".

Герман Галущенко є фігурантом розслідування НАБУ. Водночас питання походження коштів, внесених як застава за ексміністра, досліджується в межах справи "Форест Гамп".

Нагадаємо, 26 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила передати 150 млн грн АРМА. Прокурор пояснював, що кошти перебувають на казначейському рахунку ВАКС, а передача їх агентству дозволить управляти арештованим активом і зменшити втрати його вартості через інфляцію.