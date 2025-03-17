1,7 млн витратять на оцінку діяльності наглядової ради "Нафтогазу"

АТ "НАК "Нафтогаз України" за результатами тендеру замовило за 1,70 млн грн у ТОВ "Ернст Енд Янг" зовнішню оцінку діяльності своєї наглядової ради за 2024 рік.

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Про це повідомляє видання "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зазначається, що до 23 березня 2025 року "Нафтогаз" має:

довести до відома членів наглядової ради типову форму оцінювання та зібрати необхідні матеріали;

провести заходи із зовнішньої оцінки і підготувати її попередні результати;

розробити план заходів для наглядової ради у складі звіту про оцінку наглядової ради;

ознайомити наглядову раду з проектом звіту про оцінку наглядової ради та опрацювати можливі пояснення і зауваження;

надати замовнику проект звіту про оцінку наглядової ради;

надавати всі необхідні пояснення щодо змісту звіту та брати участь в обов’язкових консультаціях, допоки цей звіт не затвердять.

Згідно даних, очікувана вартість закупівлі становила 3,79 млн грн. На торги прийшли ТОВ "Телент Едвайзорс" із ціною 2,00 млн грн і ТОВ "Ернст Енд Янг" із ціною 1,98 млн грн. Під час активного аукціону перша компанія знизила ціну до 1,7 млн грн, а друга – до 1,69 млн грн.

Отже, ціна договору з "Ернст Енд Янг" виявилась удвічі нижчою від очікуваної суми.

Що відомо про переможця тендеру

ТОВ "Ернст Енд Янг" на чолі з Богданом Ярмоленком належить фірмі "EY Ukraine Holdings Limited" (Кіпр) і представляє британську компанію "EY" з "Великої четвірки" аудиторів.

Усього з 2016 року "Ернст Енд Янг" отримала державних підрядів на 183,45 млн грн.

Скільки отримують члени наглядової ради "Нафтогазу"

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті "Нафтогазу", членами наглядової ради є семеро осіб:

Ентоні Маріно – колишній виконавчий директор, президент та СЕО компанії Vermilion Energy. Нині президент та CEO компанії Tenaz Energy;

– колишній виконавчий директор, президент та СЕО компанії Vermilion Energy. Нині президент та CEO компанії Tenaz Energy; Тор Мартін Анфіннсен – колишній старший віцепрезидент компанії Equinor (Statoil). Нині є старшим радником в компанії Boston Consulting Group. Також був головою ради директорів Danske Commodities, членом ради директорів асоціації Eurogas та членом ради директорів електростанції Dublin Bay Power;

– колишній старший віцепрезидент компанії Equinor (Statoil). Нині є старшим радником в компанії Boston Consulting Group. Також був головою ради директорів Danske Commodities, членом ради директорів асоціації Eurogas та членом ради директорів електростанції Dublin Bay Power; Річард Хуквей – обіймав посади фінансового та операційного директора компанії British Petroleum. Працював директором у раді директорів компанії EDF, є членом наглядових рад компаній Royal Vopak N.V., Parkland Corp та Агентства з атомної енергії Великобританії;

– обіймав посади фінансового та операційного директора компанії British Petroleum. Працював директором у раді директорів компанії EDF, є членом наглядових рад компаній Royal Vopak N.V., Parkland Corp та Агентства з атомної енергії Великобританії; Людо Ван дер Хейден – директор-засновник ініціативи INSEAD та співголова Міжнародної директорської програми та Програми сучасного врядування в банківській сфері;

– директор-засновник ініціативи INSEAD та співголова Міжнародної директорської програми та Програми сучасного врядування в банківській сфері; Наталія Бойко – радниця прем’єр-міністра України. Засновниця та керівниця Центру взаємодії з владою у Київській школі економіки. Обіймала посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції.

– радниця прем’єр-міністра України. Засновниця та керівниця Центру взаємодії з владою у Київській школі економіки. Обіймала посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції. Ростислав Шурма – заступник керівника Офісу президента України. З 2007 року обіймав посаду фінансового директора у ЗАТ "Макіївський металургійний завод". З 2012 по 2019 роки працював генеральним директором ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь".

– заступник керівника Офісу президента України. З 2007 року обіймав посаду фінансового директора у ЗАТ "Макіївський металургійний завод". З 2012 по 2019 роки працював генеральним директором ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь". Костянтин Мар’євич – перший заступник держсекретаря Кабміну. 2014-2016 роки – обіймав керівні посади у Мінрегіоні, а також був заступником керуючого справами Управління справами Апарату Верховної Ради України. З 2016 по 2019 роки працював заступником керівника, керівником Служби віцепрем'єра України. З 2020 року працював на посаді держсекретаря Мінекономіки, а з червня 2021 року призначений першим заступником держсекретаря Кабінету міністрів України.

За 2023-2024 роки чотири члени наглядової ради "Нафтогазу" отримали по 8 млн грн винагороди кожен (без урахування податків). Ще троє не отримали жодної копійки.

Раніше, "Нафтогаз України" за результатами тендеру замовив ТОВ "Корн Феррі" послуги рекрутингових агенцій щодо пошуку кандидатів на вакантну посаду голови правління за 2,70 млн грн.