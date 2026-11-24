Роздрібна торгівля залишається однією з найбільших сфер за кількістю пропозицій роботи по Україні. Натомість на неї, як і на більшість інших галузей, суттєвий вплив мають безпекова ситуація та стан економіки в країні. Зокрема, з посиленням ворожих обстрілів складських приміщень та торговельних комплексів бізнеси можуть змінювати операційні процеси та переглядати структуру штатів. Та попри все, у цій сфері фіксують високу активність як роботодавців, так і кандидатів, а також зростання медіанних зарплат для більшості посад.

Як пише Dilo, про це повідомляє OLX Робота.

Сфера роздрібної торгівлі в Україні: ключові цифри

У категорії «Роздрібна торгівля, продажі, закупки» на OLX Робота роботодавці розміщують найбільше оголошень: у жовтні 2026 року їх налічувалося понад 14 тис. Серед популярних пропозицій роботи — посади продавця, касира, менеджера з продажу, продавця-консультанта та пекаря.

Порівняно з жовтнем 2025 року, загальна кількість відгуків на вакансії у сфері зросла на 3%. Водночас середня кількість відгуків на 1 оголошення збільшилася суттєвіше — з 4,8 до 6,6, тобто майже на 38%. Тобто, в середньому на кожну пропозицію роботи відгукується більше кандидатів, ніж рік тому. Медіанна зарплата за рік у категорії зросла на 13% до 26 тис. грн.

Скільки платять на конкретних вакансіях та ким хочуть працювати кандидати

У розрізі окремих вакансій найчастіше роботодавці шукають продавців — кількість оголошень у жовтні 2026 сягнула понад 8 тис. Активно також шукають касирів, продавців-консультантів, менеджерів з продажу, пекарів, торгових представників.

Натомість з боку кандидатів аналітики бачать іншу тенденцію. Рекордний попит фіксується на вакансію менеджера інтернет-магазину — в середньому 175 відгуків на 1 оголошення. На другому місці менеджер з продажу, однак показник суттєво менший — 24 відгуки на 1 оголошення. Активність рівня 16 відгуків на 1 оголошення маємо на посаду менеджера по роботі з клієнтами. На вакансію продавця, яка є найбільш затребуваною серед роботодавців, фіксували 5 відгуків на 1 оголошення.

У певних випадках менша кількість відгуків на одне оголошення може пояснюватися тим, що на деякі вакансії значно більша кількість пропозицій. Тож рівень конкуренції серед кандидатів тут суттєво менший. Однак нетипові показники, наприклад, 175 відгуків на одне оголошення, свідчать і про нерівномірну привабливість професій для шукачів. Зокрема, посади, пов’язані з онлайн-торгівлею, можуть бути більш затребуваними та бажаними завдяки можливості працювати віддалено.

Рівень оплати у сфері в межах від 22 до 35 тис. грн, однак він суттєво залежить від спеціалізації. Так, один із найвищих медіанних окладів у торгових представників (35 тис. грн) та пекарів (33,6 тис. грн). Товарознавцям, касирам та менеджерам з продажу пропонують медіанну зарплату 27–28 тис. грн. На рівні медіанних 25 тис. грн можуть заробляти продавці, менеджери по роботі з клієнтами, менеджери інтернет-магазину.

У яких регіонах працівники сфери торгівлі найбільш затребувані

За кількістю опублікованих вакансій у жовтні 2026 року лідирувала Київська область: у категорії “Роздрібна торгівля, продажі, закупки” було розміщено близько 5,1 тис. оголошень. До решти переліку “топ-5” увійшли Дніпропетровська область (1,4 тис. оголошень), Львівська (1,2 тис.), Одеська (1 тис.), Харківська (670). Далі, у порядку зменшення кількості оголошень — Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Житомирська області. Таким чином, найбільше пропозицій роботи зосереджено в регіонах, які є найбільшими економічними центрами країни.

Водночас динаміка відгуків показує, що активність кандидатів зростає і в інших областях, зокрема тих, які не входять до лідерів за кількістю вакансій. Щодо Полтавської області, то саме тут зафіксували рекордне зростання кількості відгуків у категорії роздрібної торгівлі: +141% порівняно з жовтнем 2025 року. Також частіше почали відгукуватися на пропозиції роботи у Житомирській області (+90%), Харківській (+49%), Сумській (+43%), Запорізькій (+35%) та Кіровоградській (+22%). Деякі з цих областей формують ринок праці прифронтових регіонів, які перебувають найближче до лінії бойових дій. Тож зростання активності кандидатів ми спостерігаємо попри складну та нестабільну безпекову ситуацію.

Якщо за динамікою відгуків лідирують центральні та прифронтові області, то найпомітніше підвищення медіанної оплати праці відбулося на заході України. Так, медіанна заробітна плата зросла на +38% у Волинській області (до 27,5 тис. грн), +32% у Тернопільській (до 30 тис. грн), +28% у Хмельницькій (до 25,5 тис. грн), +24% у Рівненській (до 24,8 тис. грн).

Цікаво, що саме у Тернопільській області одна з найвищих медіанних зарплат (30 тис. грн). Такий же показник у Львівській області, тоді як лідирує Київська (32 тис. грн).

Нагадаємо, раніше українські компанії почали змінювати правила найму через дефіцит працівників. Зокрема, у 2026 році 30% опитаних роботодавців підвищили зарплати на 11–22%, тоді як торік найпоширенішим було зростання оплати праці до 10%.