Український Червоний Хрест (УЧХ) спрямував 28,36 млн грн на відновлення критичної інфраструктури 18 громад Миколаївської, Харківської та Чернігівської областей. Кошти спрямують на ремонт електромереж, інвертори та закупівлю обладнання для водоканалів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба товариства.

Як виплачують кошти

Усі 18 громад уже отримали від УЧХ перший транш на загальну суму 23,29 млн грн. П'ять громад, які виконали умови та освоїли першу частину фінансування, уже отримали другий транш на загальну суму понад 5 млн грн. Решта громад отримають наступну частину фінансування після освоєння коштів першого траншу.

Громади спрямовують гроші на обладнання та матеріали для безперебійної роботи критично важливих об'єктів: сонячні електростанції, інвертори, акумулятори та системи накопичення енергії, генератори, водонапірні башти, а також матеріали для ремонту водопровідних мереж.

Що вже зробили на місцях

У Городнянській громаді на Чернігівщині для міської лікарні встановили та ввели в експлуатацію систему резервного живлення — інвертор потужністю 25 кВт і 40 акумуляторів, щоб медзаклад працював під час відключень світла. У Куцурубській громаді на Миколаївщині встановили нову водонапірну башту Рожновського для посилення водопостачання. У Богодухівській громаді на Харківщині обладнання для безперебійного водопостачання вже змонтоване та готується до запуску.

В інших громадах тривають монтажні роботи, підготовка об'єктів до введення в експлуатацію та тендери на закупівлю обладнання й матеріалів. Там встановлюють сонячні електростанції для об'єктів водопостачання; монтують обладнання для автономної роботи закладів освіти; замінюють водонапірні башти; ремонтують покрівлі. Закупівлі проводять через систему Prozorro, а частина громад додає власні кошти для співфінансування.

Як зазначили в УЧХ, ці проєкти допомагають громадам підтримувати роботу критичної інфраструктури, щоб мешканці отримували воду, тепло, медичні та освітні послуги під час війни.

Раніше повідомлялося, що Український Червоний Хрест оголосив про старт програми REDpreneur.UA, яка дасть нові можливості для відновлення та розвитку бізнесу в Україні.