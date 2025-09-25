- Тип
- Партнерський матеріал
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
18 вересня у просторі A-Station відбувся головний урбан-фестиваль осені – September Fest 2025 від медіагрупи DMNTR
Фестиваль об’єднав архітекторів, девелоперів, урбаністів, інвесторів, культурних діячів і мешканців міста — понад 3 500 гостей провели день у дискусіях, нетворкінгу, екскурсіях та атмосфері великого міського свята.
Серед головних подій фестивалю:
- Панельні дискусії у 4 залах — від інвестицій у реновацію та ревіталізацію до майбутнього міської інфраструктури;
- Презентація нового випуску журналу DMNTR;
- Екскурсії об’єктами від провідних девелоперів;
- Урочистий вечір із виступом Євгена Хмари та джаз-бенду з Олексієм Коганом.
Коментарі від учасників:
Олексій Баранов: як перезапускаються простори міста
Генеральним спонсором фестивалю став Олексій Баранов, СЕО компанії A Development. Він виступив учасником професійного інтерв’ювання "Реставрація та ревіталізація як акт перезапуску простору" та провів ексклюзивну екскурсію простором A-Station для партнерів і спікерів.
📣 Читати повне інтерв'ю з Олексієм Барановим доступне за посиланням.
"Концепція і локація — це два фактори, які рухають нерухомість. Ми повинні створювати такі проєкти, які змінюють обличчя міста і роблять Київ сучасною європейською столицею", — підкреслив девелопер.
Павло Сомов: відновлювальна інфраструктура — це про людей
Засновник EcoBud Building Group Павло Сомов приймав участь одразу дві ключові дискусії:
"Реконструкція очима девелопера: чи вигідно вкладати у відновлення старого міста?"
"Restorative infrastructure: інвестиції у відновлювальну соціальну інфраструктуру як драйвер сталого розвитку міст".
"Відновлювальна інфраструктура починається з людей. Це не лише будівлі чи парки, а перш за все — людський потенціал, здатність суспільства відновлюватися та творити нові простори".
Роман Іваненко: архітектура довіри замість парканів
Керуючий партнер Urban Development Group (UDG) Роман Іваненко презентував проєкт "Архітектура довіри: замість паркану — парк" і поділився досвідом роботи над ревіталізацією та новими ЖК.
"Я хочу, щоб у Києві більше не було парканів навколо житлових комплексів. Паркани не дають безпеки, вони відокремлюють. Якщо ми побудуємо місто з парканами, то це вже не буде місто".
Одна з ключових тем фестивалю: Як змінився попит на новобудови?
"Сьогодні ключовим критерієм для клієнтів стає впевненість у девелопері та його здатності вчасно реалізовувати проєкти. У часи турбулентності саме довіра стає вирішальним фактором", — наголосив Борис Цомая, маркетинг-директор РІЕЛ.
Фестиваль зібрав ключові думки про майбутнє міст:
- Реновація та ревіталізація — головні інструменти для створення нової цінності в покинутих об’єктах.
- Ветеранські простори стають пріоритетом у відновленні — від реабілітаційних центрів до майданчиків для підприємництва та ком’юніті.
- Інвестиційна привабливість міських проєктів напряму залежить від партнерства бізнесу, громад та влади.
- Девелопмент і архітектура мають працювати на людину, створюючи сталі та інклюзивні рішення.
Панельна дискусія: "Реновація. Ревіталізація: інвестиційні стратегії девелоперів для майбутнього міст"
Головні тези:
- Новий підхід до розвитку міст — девелопери стикаються з труднощами через обмежені механізми взаємодії з органами влади, навіть маючи гарні ідеї.
- Ревіталізація "для душі" — є об’єкти, які цікаво реалізувати навіть без економічної вигоди.
- Відсутність містобудівної політики — девелопери готові будувати, відновлювати та реставрувати, але чекають належних правил гри.
- Інвестиційні механізми — традиційні інструменти високоризиковані, відсутня інфраструктура для токенізації активів. Законодавчі зміни можуть суттєво розвинути інвестиції.
- Міста після війни — війна може стимулювати державу змінити ставлення до містобудування.
- Приклад успішного містобудування — Вінниця показала ефективну співпрацю архітектора, муніципалітету та міського голови.
- Мрія про культурний проєкт на Подолі — елеватор може стати готелем та культурним центром, подібно до Silo у Кейптауні.
September Fest 2025 довів: нова урбаністика України народжується на перетині архітектури, культури, економіки та живого діалогу.
Фото: Тел.: 044 461 91 28, www.ubc-ua.info/september-fest
Організатор: DMNTR
Генеральний Спонсор: A | DEVELOPMENT
Про нас:
Медіа-група DMNTR — це команда з 25-річним досвідом створення професійних заходів для архітектурно-будівельної та інвестиційної аудиторії. Серед наших ключових проєктів: Український Будівельний Конгрес, Ukraine Investment Congress, Всеукраїнський конкурс "Інтер'єр Року", Ukraine Urban Awards, архітектурно- девелоперська премія "Творець Року".
Ми також видаємо провідний архітектурно-дизайнерський журнал "DMNTR" та активно розвиваємо соціальні медіа, де щодня публікуємо інсайти, новини, репортажі та фотозвіти з усіх наших заходів.