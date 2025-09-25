18 вересня у просторі A-Station відбувся головний урбан-фестиваль осені – September Fest 2025 від медіагрупи DMNTR

Фестиваль об’єднав архітекторів, девелоперів, урбаністів, інвесторів, культурних діячів і мешканців міста — понад 3 500 гостей провели день у дискусіях, нетворкінгу, екскурсіях та атмосфері великого міського свята.

Серед головних подій фестивалю:

Панельні дискусії у 4 залах — від інвестицій у реновацію та ревіталізацію до майбутнього міської інфраструктури;

Презентація нового випуску журналу DMNTR;

Екскурсії об’єктами від провідних девелоперів;

Урочистий вечір із виступом Євгена Хмари та джаз-бенду з Олексієм Коганом.

Коментарі від учасників:

Олексій Баранов: як перезапускаються простори міста

Генеральним спонсором фестивалю став Олексій Баранов, СЕО компанії A Development. Він виступив учасником професійного інтерв’ювання "Реставрація та ревіталізація як акт перезапуску простору" та провів ексклюзивну екскурсію простором A-Station для партнерів і спікерів.

📣 Читати повне інтерв'ю з Олексієм Барановим доступне за посиланням.

"Концепція і локація — це два фактори, які рухають нерухомість. Ми повинні створювати такі проєкти, які змінюють обличчя міста і роблять Київ сучасною європейською столицею", — підкреслив девелопер.

Павло Сомов: відновлювальна інфраструктура — це про людей

Засновник EcoBud Building Group Павло Сомов приймав участь одразу дві ключові дискусії:

"Реконструкція очима девелопера: чи вигідно вкладати у відновлення старого міста?"

"Restorative infrastructure: інвестиції у відновлювальну соціальну інфраструктуру як драйвер сталого розвитку міст".

"Відновлювальна інфраструктура починається з людей. Це не лише будівлі чи парки, а перш за все — людський потенціал, здатність суспільства відновлюватися та творити нові простори".

Роман Іваненко: архітектура довіри замість парканів

Керуючий партнер Urban Development Group (UDG) Роман Іваненко презентував проєкт "Архітектура довіри: замість паркану — парк" і поділився досвідом роботи над ревіталізацією та новими ЖК.

"Я хочу, щоб у Києві більше не було парканів навколо житлових комплексів. Паркани не дають безпеки, вони відокремлюють. Якщо ми побудуємо місто з парканами, то це вже не буде місто".

Одна з ключових тем фестивалю: Як змінився попит на новобудови?

"Сьогодні ключовим критерієм для клієнтів стає впевненість у девелопері та його здатності вчасно реалізовувати проєкти. У часи турбулентності саме довіра стає вирішальним фактором", — наголосив Борис Цомая, маркетинг-директор РІЕЛ.

Фестиваль зібрав ключові думки про майбутнє міст:

Реновація та ревіталізація — головні інструменти для створення нової цінності в покинутих об’єктах.

Ветеранські простори стають пріоритетом у відновленні — від реабілітаційних центрів до майданчиків для підприємництва та ком’юніті.

Інвестиційна привабливість міських проєктів напряму залежить від партнерства бізнесу, громад та влади.

Девелопмент і архітектура мають працювати на людину, створюючи сталі та інклюзивні рішення.

Панельна дискусія: "Реновація. Ревіталізація: інвестиційні стратегії девелоперів для майбутнього міст"

Головні тези:

Новий підхід до розвитку міст — девелопери стикаються з труднощами через обмежені механізми взаємодії з органами влади, навіть маючи гарні ідеї.

Ревіталізація "для душі" — є об’єкти, які цікаво реалізувати навіть без економічної вигоди.

Відсутність містобудівної політики — девелопери готові будувати, відновлювати та реставрувати, але чекають належних правил гри.

Інвестиційні механізми — традиційні інструменти високоризиковані, відсутня інфраструктура для токенізації активів. Законодавчі зміни можуть суттєво розвинути інвестиції.

Міста після війни — війна може стимулювати державу змінити ставлення до містобудування.

Приклад успішного містобудування — Вінниця показала ефективну співпрацю архітектора, муніципалітету та міського голови.

Мрія про культурний проєкт на Подолі — елеватор може стати готелем та культурним центром, подібно до Silo у Кейптауні.

September Fest 2025 довів: нова урбаністика України народжується на перетині архітектури, культури, економіки та живого діалогу.

