18 вересня Зустрічаємо оксамитовий сезон осені разом на September Fest – в арсеналі A-Station від медіагрупи DMNTR

September Fest – головний міський урбан-фестиваль цієї осені, де поєднуються архітектура, культура, музика, вино та живе спілкування під відкритим небом. Понад 2500 учасників: архітектори, дизайнери, девелопери, урбаністи, інвестори та представники креативних індустрій, СЕО компаній.

Час: 12:00 - 22:00

Локація: відкритий простір A-Station, вул. Князів Острозьких, 8, Київ.

Для кожної з цих аудиторій подія – це унікальна можливість:

побачити реальні проєкти;

ексклюзивне спілкування з лідерами галузі;

участь у професійних дискусіях, що формують майбутнє міста;

яскравий культурний та музичний контент;

атмосфера відкритості, діалогу та натхнення;

знайти партнерів для реалізації стратегічних проєктів;

отримати першоджерельну інформацію від провідних експертів;

бути частиною професійної спільноти, що формує майбутнє.

Головна ідея цьогорічного September Fest – створити в Києві простір діалогу та натхнення, де архітектура, урбаністика, культура, музика і гастрономія поєднуються у форматі великого міського свята, що об’єднує професіоналів галузі та широку аудиторію.

На учасників чекає день інтенсивного обміну думками, реальних кейсів, стратегічних презентацій і живого нетворкінгу в 4 тематичних залах. Очікується участь таких спікерів, як:

Christos Passas (Христос Пассос) - Директор Zaha Hadid Architects (Великобританія), Олексій Баранов – Засновник A Development, Ігор Гуда – Засновник компанії "Креатор-Буд", Антон Коломєйцев – Головний архітектор місто Львів, Роман Шелевей – Головний архітектор місто Ірпінь, Олександр Никоряк – голова Всеукраїнської асоціації охорони культурної спадщини, Андрій Войтко – СЕО та засновник AVG Group, Андрій Вавриш – Засновник компанії Saga Development, Андрій Пашенько – Архітектор та засновник творчої архітектурної майстерні "А. Пашенько", Ростислав Мельник – СЕО RIEL, Віталій Мельник – Віцепрезидент UDP, керівник напрямку розвитку інноваційних парків, Юліан Чаплінський – Архітектор, Урбан пленер, CEO AVR DEVELOPMENT, колишній головний архітектор Львова; Микола Каблука – Засновник Expolight, Марк Кестельбойм – СЕО WELL-BEING CONTECH, BUDOVA, Дмитро Карпіловський – Засновник УкрІнвестКлуб, експерт з дохідної нерухомості.

Мета події — надати системну картину трансформацій, які відбуваються в будівельній та архітектурній екосистемі України. Платформа DMNTR відкрито публікує матеріали після кожного заходу — тези від спікерів, презентації, фотозвіти, пострелізи — аби кожен міг самостійно сформувати аналітичне бачення на основі достовірних і перевірених джерел.

Реєстрація та деталі програми – на сайті: www.ubc-ua.info/september-fest

Контакти для медіа:

Константинова Анастасія, Маркетинг / PR:

[email protected] | +38 099 124 65 67 | www.t.me/nk_gogh

Організатор: Медіагрупа DMNTR

Про нас:

Медіа-група DMNTR – це команда з 25-річним досвідом створення професійних заходів для архітектурно-будівельної та інвестиційної аудиторії. Серед наших ключових проєктів: Український Будівельний Конгрес, Ukraine Investment Congress, Всеукраїнський конкурс "Інтер'єр Року", Ukraine Urban Awards, архітектурно- девелоперська премія "Творець Року".

Ми також видаємо провідний архітектурно-дизайнерський журнал "DMNTR" та активно розвиваємо соціальні медіа, де щодня публікуємо інсайти, новини, репортажі та фотозвіти з усіх наших заходів.

