20 провідних компаній України інвестували 2 млрд грн в освіту під час війни: це як річний бюджет КПІ

Перші 20 українських компаній, які вже заповнили анкету Delo.ua, за роки великої війни інвестували в освіту понад 2 млрд грн. Такі дані компанії надали в рамках дослідження “Інвестиції в освіту”, яке вперше проводять Delo.ua і Київська школа економіки KSE.

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Ця сума співставна з річним доходом НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” — одного з провідних вишів країни, який отримав за минулий рік 2,4 млрд. грн доходів. Ще можна додати, що сума інвестицій в освіту всього 20 компаній України становить 1% від загального бюджету України на освіту на цей рік (194 млрд грн.),

Нагадаємо, Delo.ua разом із Київською школою економіки досліджують, як український бізнес підтримує освіту під час війни. У фокусі — понад 200 компаній, відібраних за трьома критеріями:

участь у рейтингах ТОП-100

фінансові результати за 2024 рік

В дослідженні до уваги береться все: індивідуальні гранти на навчання, корпоративні програми освіти, спонсорство навчальних закладів, партнерські проєкти компаній з вишами та закладами профтехнічної освіти, програми підвищення кваліфікації працівників тощо.

За підсумками цього масштабного дослідження для кожного учасника буде пораховано Індекс освітньої філантропії Delo.ua та вперше в Україні сформовано рейтинг “ТОП інвесторів в освіту”.

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