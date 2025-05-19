20 тисяч комплектів на добу: в Україні у польових умовах налагодили виробництво одноразового посуду для ЗСУ (ФОТО)

В одній із військових частин України у польових умовах налагодили виробництво одноразового посуду для військовослужбовців з продуктивністю у 20 тисяч комплектів на добу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Сил логістики ЗСУ.

Зазначається, що виведення на проєктний показник продуктивності у 20 тисяч комплектів на добу зайняло пів року.

Одноразовий посуд із крафт-картону

​До виробництва одноразового посуду із крафт-картону залучено 35 фахівців, більшість із яких є працівницями ЗСУ, а операторами верстатів і відповідальними за безпечну роботу є військовослужбовці-чоловіки, які за результатами огляду військово-лікарськими комісіями визнані придатними до військової служби у військових частинах логістики.

Виробництво одноразового посуду організовується з урахуванням необхідності максимальної безвідхідності – відходи краф-картону збираються та реалізуються відповідно до законодавства, а отримані від цього кошти спрямовуються на закупівлю нових партій сировини.

​Виготовлюваний для потреб ЗСУ одноразовий посуд є екологічним та економічним. Таке виробництво стало беззаперечною ознакою змін у підходах до забезпечення потреб ЗСУ матеріальними засобами гарантованої якості відповідно до стандартів НАТО.

Нагадаємо, закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" оголосила закупівлі харчових продуктів для Збройних сил України на II півріччя 2025 року. Очікувана вартість – 22,5 млрд грн.