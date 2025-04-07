200 прифронтових громад отримають 2 млрд грн із резервного фонду: що відомо

Президент України Володимир Зеленський оголосив про виділення 2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на підтримку 200 прифронтових громад. Ці кошти будуть направлені на розвиток територій у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Чернігівській областях, що знаходяться в безпосередній близькості до лінії фронту.

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Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що ці громади, які щодня живуть у надскладних умовах, але працюють і відновлюються.

"Це фінансування – запит від громад, які розташовані поруч із кордоном рф, фактично живуть під постійними обстрілами. В найближчий час уряд має затвердити розподіл ресурсу на кожну з таких громад — для вирішення найнагальніших потреб”, – прокоментував віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Про фінансування

Фінансування має на меті покриття найбільш нагальних потреб прифронтових громад, зокрема:

будівництво укриттів для захисту місцевого населення;

закупівля спеціалізованого транспорту для ефективної роботи комунальних підприємств;

оперативне виконання аварійно-відновлювальних робіт після обстрілів та інших надзвичайних ситуацій;

придбання необхідних будівельних матеріалів для відновлення інфраструктури;

ремонт та відновлення зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж і систем, зокрема теплопостачання та газопостачання.

Розподіл цих коштів здійснюватиметься з урахуванням чисельності населення та фінансової спроможності кожної громади.

Програма відновлення України

Програма відновлення України є частиною реформи публічних інвестицій, яка спрямована на відновлення критично важливої інфраструктури та покращення якості життя в громадах, що постраждали від війни та прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб.

У червні 2024 року між Україною та ЄІБ було укладено Фінансову угоду, яка передбачає залучення 100 млн євро.

Ці фінансові ресурси будуть спрямовані на відновлення соціальної інфраструктури, житлово-комунальних об’єктів та забезпечення муніципальним житлом у регіонах, що постраждали від військової агресії Росії, а також в областях, які прийняли велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Субвенція надаватиметься громадам через державний бюджет для поповнення місцевих бюджетів.

У рамках третього етапу Програми відновлення України було подано 453 проєктні заявки від 235 громад на загальну суму 19,27 мільярда гривень. Уряд уже прийняв рішення про залучення додаткових 100 мільйонів євро для розширення цієї ініціативи. Очікується, що новий відбір проєктів відбудеться вже в цьому році.

Нагадаємо, уряд затвердив рішення, які дозволяють залучити 350 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи а також Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для продовження реалізації "Програми відновлення України ІІІ" та проєкту “Відновлення водопостачання і водовідведення України”.