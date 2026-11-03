21 переправа через Дніпро: на масштабний інфраструктурний проєкт очікують до 2 млрд грн

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України розраховує отримати від 1 млрд до 2 млрд грн на будівництво альтернативних мостових переправ через Дніпро. Частину фінансування мають забезпечити коштом бюджету Києва, іншу - за рахунок централізованого фінансування.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Агентства відновлення Іван Федоров, інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, відповідні домовленості з Київською міською державною адміністрацією передбачають виділення коштів на найближчій сесії Київради. Агентство також очікує фінансування з державного бюджету.

Наразі кошти безпосередньо на реалізацію проєктів ще не надійшли. Водночас у відомстві сподіваються отримати фінансування протягом найближчих кількох тижнів.

Очікується, що перший транш становитиме трохи більше ніж 1 млрд грн. Цих коштів має вистачити для попередньої оплати робіт і підготовки необхідної документації.

Роботи вже розпочали на окремих ділянках

За словами Федорова, проєкт передбачає будівництво 21 мостового переходу. На частині об'єктів підготовчі та будівельні роботи вже тривають.

В Агентстві відновлення розраховують реалізувати проєкти в максимально стислі терміни. Водночас подальші темпи будівництва залежатимуть від надходження фінансування та виконання необхідних організаційних процедур.

Перші альтернативні переправи через Дніпро планують ввести в експлуатацію на початку 2027 року. Про такі строки раніше повідомляв міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Урядовий проєкт передбачає оперативне створення альтернативних маршрутів через річки, зокрема Дніпро. Йдеться про комбіновані водні переправи, які мають забезпечити додаткові можливості транспортного сполучення.

Скільки коштів на проєкт планує виділити Київ

Питання фінансування переправ раніше обговорювали на рівні уряду та міської влади.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що місто шукає 1 млрд грн, які уряд рекомендував спрямувати з міського бюджету на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них.

27 жовтня за підсумками засідання Ради оборони столиці Кличко заявив, що Київ планує виділити 1 млрд грн на реалізацію цього проєкту.

Таким чином, фінансування будівництва альтернативних переправ передбачає участь як міського, так і державного бюджетів. Водночас остаточні обсяги та строки надходження коштів ще мають бути узгоджені.

Нагадаємо, на початку жовтня повідомлялося, що у Києві почнуть будувати резервні переправи через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. Тоді йшлося про насипні дамби з понтонними переправами, які мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності чинних мостів. Будувати такі об'єкти планували не лише у столиці, а й в інших регіонах України.