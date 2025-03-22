23 березня на Оболоні частково обмежать рух транспорту: яка причина

23 березня в Києві на Оболоні відбудеться благодійний спортивний захід "Десятка Незламності. Київ – Забіг Герої Нації". У зв’язку з цим у районі частково обмежать рух транспорту.

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Про це повідомляє Київська міськрада.

Де і коли обмежуватимуть рух

Рух буде обмежений на Оболонській набережній з 6:00 до 13:00, на Оболонському острові з 8:30 до 12:00, у парку "Наталка" з 8:30 до 12:30.

Також з 8:30 до 10:30 перекриють вул. Прирічна (ближня смуга до затоки Собаче Гирло, від стоянки човнів до вул. Прирічної, 35).

Маршрут забігу проходитиме через Оболонську набережну, Оболонський острів, парк "Наталка" і повернеться до альтанки Водного стадіону.

Зазначається, що організатором заходу виступає громадська організація "Бігова Україна". Забіг проводять з метою популяризації фізичної культури, а також розвитку спортивної реабілітації та соціальної адаптації.

Нагадаємо, 21 березня в столиці та області також обмежували рух у зв'язку з прибуттям іноземних делегацій.