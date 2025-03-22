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23 березня на Оболоні частково обмежать рух транспорту: яка причина
23 березня в Києві на Оболоні відбудеться благодійний спортивний захід "Десятка Незламності. Київ – Забіг Герої Нації". У зв’язку з цим у районі частково обмежать рух транспорту.
Про це повідомляє Київська міськрада.
Де і коли обмежуватимуть рух
Рух буде обмежений на Оболонській набережній з 6:00 до 13:00, на Оболонському острові з 8:30 до 12:00, у парку "Наталка" з 8:30 до 12:30.
Також з 8:30 до 10:30 перекриють вул. Прирічна (ближня смуга до затоки Собаче Гирло, від стоянки човнів до вул. Прирічної, 35).
Маршрут забігу проходитиме через Оболонську набережну, Оболонський острів, парк "Наталка" і повернеться до альтанки Водного стадіону.
Зазначається, що організатором заходу виступає громадська організація "Бігова Україна". Забіг проводять з метою популяризації фізичної культури, а також розвитку спортивної реабілітації та соціальної адаптації.
Нагадаємо, 21 березня в столиці та області також обмежували рух у зв'язку з прибуттям іноземних делегацій.