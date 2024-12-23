250 жінок-підприємець освоїли нові знання за програмою "Зростай 2.0": які результи

Протягом кількох місяців 250 жінок-підприємиць успішно завершили освітній курс за програмою “Зростай 2.0”. Цей курс є частиною проєкту Good Governance Fund “Інклюзивна економіка”, який здійснюється за підтримки уряду Великої Британії та в тісній співпраці з Міністерством економіки України.

Про це інформує пресслужба Мінекоміки.

Навчання завершили жінки, які планують заснувати власний бізнес або розширити вже існуючий, а також здобути нову професію. Серед учасниць програми є внутрішньо переміщені особи, одинокі матері та жінки, які перебувають у відпустці по догляду за дітьми.

Які результати навчання

Зокрема, 80% учасниць відзначили, що програма вже сприяла розширенню їхнього бізнесу, а 65% змогли залучити нових клієнтів завдяки знанням, набутим під час навчання.

Освітня програма охоплювала такі напрямки:

Підприємницька діяльність у 2024 році: Податки. Реєстрація. Облік. Юридичні аспекти.

Інноваційне та інклюзивне підприємництво.

Управлінські навички та побудова ефективних команд.

Розробка бізнес-планів та фінансовий менеджмент.

Маркетинг: створення рекламних кампаній, SMM-стратегії, використання штучного інтелекту.

Після завершення навчання в межах програми відбувся фінальний ярмарок підприємиць за участі майже 50 локальних бізнесів. Учасниці презентували свої досягнення, обмінялися досвідом та планами щодо розвитку.

Раніше повідомлялось, що 65 засновниць, керівниць та власниць малого й середнього бізнесу з різних регіонів України стали переможницями грантової програми "Створюй!".

Додамо, що в Україні для жінок доступні різні грантові програми, які можуть допомогти розпочати або розширити власний бізнес. Також є можливість отримати ваучер на перенавчання.