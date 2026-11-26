Львівська міська рада заявляє про тривале затягування погодження документів Львівською обласною військовою адміністрацією. Йдеться про проєкти рекультивації Грибовицького полігону та будівництва крематорію на Голосківському кладовищі.

Як пише Dilo, про це інформує мер Львова Андрій Садовий.

Разом із депутатами міська влада планує звернутися до Книги рекордів України, щоб зафіксувати тривалість бюрократичних затримок.

Які проєкти у Львові не можуть отримати погодження

За інформацією міської влади, найбільше часу на погодження очікують документи щодо рекультивації Грибовицького полігону - 251 день. Ще 240 днів триває розгляд документації, необхідної для будівництва крематорію на Голосківському кладовищі.

У міськраді наголошують, що обидва проєкти є комунальними та реалізуються в інтересах громади Львова. Особливе значення має рекультивація Грибовицького полігону, до фінансування якої залучені міжнародні партнери.

Тривале очікування погоджень, за оцінкою міської влади, створює ризики для реалізації проєктів. Зокрема, затримки можуть поставити під загрозу міжнародне фінансування та негативно вплинути на довіру партнерів, які підтримують відновлення й розвиток українських громад.

Львів вимагає втручання центральної влади

У міській раді стверджують, що неодноразово намагалися вирішити ситуацію через офіційні звернення. За словами представників Львова, вони надсилали десятки листів та зверталися до керівництва держави, однак це не призвело до погодження документів.

Тепер міська влада разом із депутатами планує повторно звернутися до Президента України, Прем'єр-міністра, Верховної Ради та правоохоронних органів.

У Львові вважають, що затримки з погодженням виходять за межі звичайних адміністративних процедур і безпосередньо впливають на реалізацію важливих для громади інфраструктурних проєктів.

Міська влада наголошує, що продовжуватиме домагатися ухвалення необхідних рішень. Одним із символічних кроків у цій ситуації має стати звернення до Книги рекордів України через тривалість погодження документів.

Нагадаємо, попри значне фінансування у Львові досі не сформована необхідна інфраструктура для повного циклу управління побутовими відходами. Така ситуація склалася через те, що ключовий інфраструктурний проєкт з переробки відходів – механіко-біологічний комплекс потужністю до 250 тис. тонн на рік – до кінця 2025 року не добудували, а у 2026 році контракт із підрядником розірвали через істотні порушення зобов’язань.