Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

--0,03

EUR

48,27

--0,21

Готівковий курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,35

48,19

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

26 вересня 2025 року у Києві відбудеться 19’ Customer Experience Conference

19’ Customer Experience Conference
19’ Customer Experience Conference

26 вересня 2025 року у Києві відбудеться 19’ Customer Experience Conference - єдина в Україні міжгалузева конференція, яка перетворює розмови про клієнтський досвід на мову систем і прибутку. 

Лейтмотив заходу 2025 року - CX як система для прибутку. На тлі війни, ринкової нестабільності та кадрової втоми саме системна клієнтоцентричність стає критичною перевагою. Компанії, які формують досвід клієнта не інтуїтивно, а через метрики, структуру і прозорість, показують кращу капіталізацію, ефективність і довгострокову лояльність.

Що у фокусі програми:

  • CX = прибуток. Як емпатія, сервіс і культурні трансформації перетворюються на фінансовий результат.
  • Від ініціатив до системи. CX-менеджмент як злагоджена структура з ролями, метриками й відповідальністю.
  • CJM як операційний інструмент. Як вбудовувати карту клієнтського шляху в щоденну роботу команд. 
  • Аналітика vs інтуїція. Як змінюється підхід до вимірювання клієнтського досвіду: від NPS до CX Index.
  • AI + голос клієнта. Як створювати продукти та сервіси на основі запитів і поведінки, а не гіпотез.

Серед спікерів:

  • Олена Цисар, партнерка 4Service Group
  • Марія Невзорова, Head of Support Ajax Systems 
  • Микола Чумак, CEO IDNT
  • Юлія Мороз, директорка департаменту продажів Ощадбанк
  • Олег Косс, засновник LANKA.CX
  • Микола Уманець, Head of Customer Experience Uklon 
  • Ірина Дергачова, керівниця дистанційного сервісу медичної лабораторії ДІЛА
  • Марина Березюк, бізнес-психологиня
  • Владислав Жиліховський, Dnipro-M
  • Олег Кушіль, директор з цифрових сервісів WOG

Спікери поділяться практиками трансформацій у період турбулентності, кейсами впровадження CX-систем і підходами до командного дизайну досвіду.

19’ Customer Experience Conference - це платформа, яка допомагає компаніям перейти від хаотичних зусиль до зрілої моделі роботи з клієнтським досвідом.

Для кого подія:

  • CEO, CMO, CXO із різних індустрій, які вбачають у CX не тренд, а операційну модель бізнесу нового покоління 
  • Директори з сервісу, маркетингу, стратегії 
  • Лідери, які впроваджують операційні зміни, пов’язані з клієнтським досвідом

Дата: 26 вересня 2025

Місце: Київ, Ramada Event Hall + Online

Організатор:  KA Group

Партнери події: Ощадбанк, Кормотех, Linkos Group

Квитки та деталі: https://kagroup.ua/cx

Контакт: [email protected] | +38 (063) 247 94 74