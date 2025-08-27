26 вересня 2025 року у Києві відбудеться 19’ Customer Experience Conference - єдина в Україні міжгалузева конференція, яка перетворює розмови про клієнтський досвід на мову систем і прибутку.

Лейтмотив заходу 2025 року - CX як система для прибутку. На тлі війни, ринкової нестабільності та кадрової втоми саме системна клієнтоцентричність стає критичною перевагою. Компанії, які формують досвід клієнта не інтуїтивно, а через метрики, структуру і прозорість, показують кращу капіталізацію, ефективність і довгострокову лояльність.

Що у фокусі програми:

CX = прибуток . Як емпатія, сервіс і культурні трансформації перетворюються на фінансовий результат.

Від ініціатив до системи . CX-менеджмент як злагоджена структура з ролями, метриками й відповідальністю.

CJM як операційний інструмент . Як вбудовувати карту клієнтського шляху в щоденну роботу команд.

Аналітика vs інтуїція . Як змінюється підхід до вимірювання клієнтського досвіду: від NPS до CX Index.

AI + голос клієнта . Як створювати продукти та сервіси на основі запитів і поведінки, а не гіпотез.

Серед спікерів:

Олена Цисар , партнерка 4Service Group

Марія Невзорова , Head of Support Ajax Systems

Микола Чумак , CEO IDNT

Юлія Мороз , директорка департаменту продажів Ощадбанк

Олег Косс , засновник LANKA.CX

Микола Уманець , Head of Customer Experience Uklon

Ірина Дергачова , керівниця дистанційного сервісу медичн ої лабораторі ї ДІЛА

Марина Березюк , бізнес-психологиня

Владислав Жиліховський , Dnipro-M

Олег Куш і ль , директор з цифрових сервісів WOG

Спікери поділяться практиками трансформацій у період турбулентності, кейсами впровадження CX-систем і підходами до командного дизайну досвіду.

19’ Customer Experience Conference - це платформа, яка допомагає компаніям перейти від хаотичних зусиль до зрілої моделі роботи з клієнтським досвідом.

Для кого подія:

CEO, CMO, CXO із різних індустрій, які вбачають у CX не тренд, а операційну модель бізнесу нового покоління

Директори з сервісу, маркетингу, стратегії

Лідери, які впроваджують операційні зміни, пов’язані з клієнтським досвідом

Дата: 26 вересня 2025

Місце: Київ, Ramada Event Hall + Online

Організатор: KA Group

Партнери події: Ощадбанк, Кормотех, Linkos Group

Квитки та деталі: https://kagroup.ua/cx

Контакт: [email protected] | +38 (063) 247 94 74