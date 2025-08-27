- Тип
- Партнерський матеріал
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
26 вересня 2025 року у Києві відбудеться 19’ Customer Experience Conference
26 вересня 2025 року у Києві відбудеться 19’ Customer Experience Conference - єдина в Україні міжгалузева конференція, яка перетворює розмови про клієнтський досвід на мову систем і прибутку.
Лейтмотив заходу 2025 року - CX як система для прибутку. На тлі війни, ринкової нестабільності та кадрової втоми саме системна клієнтоцентричність стає критичною перевагою. Компанії, які формують досвід клієнта не інтуїтивно, а через метрики, структуру і прозорість, показують кращу капіталізацію, ефективність і довгострокову лояльність.
- CX = прибуток. Як емпатія, сервіс і культурні трансформації перетворюються на фінансовий результат.
- Від ініціатив до системи. CX-менеджмент як злагоджена структура з ролями, метриками й відповідальністю.
- CJM як операційний інструмент. Як вбудовувати карту клієнтського шляху в щоденну роботу команд.
- Аналітика vs інтуїція. Як змінюється підхід до вимірювання клієнтського досвіду: від NPS до CX Index.
- AI + голос клієнта. Як створювати продукти та сервіси на основі запитів і поведінки, а не гіпотез.
Серед спікерів:
- Олена Цисар, партнерка 4Service Group
- Марія Невзорова, Head of Support Ajax Systems
- Микола Чумак, CEO IDNT
- Юлія Мороз, директорка департаменту продажів Ощадбанк
- Олег Косс, засновник LANKA.CX
- Микола Уманець, Head of Customer Experience Uklon
- Ірина Дергачова, керівниця дистанційного сервісу медичної лабораторії ДІЛА
- Марина Березюк, бізнес-психологиня
- Владислав Жиліховський, Dnipro-M
- Олег Кушіль, директор з цифрових сервісів WOG
Спікери поділяться практиками трансформацій у період турбулентності, кейсами впровадження CX-систем і підходами до командного дизайну досвіду.
19’ Customer Experience Conference - це платформа, яка допомагає компаніям перейти від хаотичних зусиль до зрілої моделі роботи з клієнтським досвідом.
Для кого подія:
- CEO, CMO, CXO із різних індустрій, які вбачають у CX не тренд, а операційну модель бізнесу нового покоління
- Директори з сервісу, маркетингу, стратегії
- Лідери, які впроваджують операційні зміни, пов’язані з клієнтським досвідом
Дата: 26 вересня 2025
Місце: Київ, Ramada Event Hall + Online
Партнери події: Ощадбанк, Кормотех, Linkos Group
Квитки та деталі: https://kagroup.ua/cx
Контакт: [email protected] | +38 (063) 247 94 74