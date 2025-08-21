Запланована подія 2

Дата публікації

29 серпня у Києві відбудеться Fin.Marketing 2025 – закрита зустріч для лідерів фінансового маркетингу

У Києві відбудеться Fin.Marketing 2025

Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній оголосила про проведення закритої події для керівників з маркетингу, комунікацій і бренду у фінансовому секторі. Fin.Marketing 2025 відбудеться 29 серпня у Києві у камерному форматі, ексклюзивно для запрошених учасників.

Fin.Marketing 2025  – платформа для змістовної розмови між маркетинг- та PR-директорами, керівниками digital-напрямів, бренд-командами банків, фінтехів, платіжних сервісів та креативними партнерами. Разом вони формують публічний образ фінансової індустрії в Україні.

Це - закрита фахова зустріч, що проводиться УАФІК для обміну досвідом, аналітикою, практиками та міжгалузевими підходами до комунікацій у часи турбулентності.

Фото 2 — 29 серпня у Києві відбудеться Fin.Marketing 2025 – закрита зустріч для лідерів фінансового маркетингу

У програмі заходу: презентації досліджень, стратегічні доповіді, keynote-виступи, дискусії та обговорення свіжих кейсів. Серед ключових тем:

  • трансформація маркетингу у фінансовому секторі у 2024–2025 роках;
  • роль культури, емоцій і цінностей у формуванні довіри до фінансових брендів;
  • адаптація банківських стратегій до соціальних змін;
  • автоматизація маркетингу: інструменти, що реально працюють в українських умовах.

Учасники зустрічі зможуть почути лідерів думок із провідних банків, фінтех-компаній, креативного бізнесу та державного сектору.

Фото 3 — 29 серпня у Києві відбудеться Fin.Marketing 2025 – закрита зустріч для лідерів фінансового маркетингу

Завершальним акцентом події стане урочисте оголошення результатів ренкінгу ТОП-50 жінок фінтеху України 2025. Ця ініціатива відзначає досягнення українок, які змінюють фінансову індустрію.

Участь у Fin.Marketing 2025 можлива лише за запрошенням. Подати заявку можна за посиланням.