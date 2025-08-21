- Тип
- Партнерський матеріал
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
29 серпня у Києві відбудеться Fin.Marketing 2025 – закрита зустріч для лідерів фінансового маркетингу
Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній оголосила про проведення закритої події для керівників з маркетингу, комунікацій і бренду у фінансовому секторі. Fin.Marketing 2025 відбудеться 29 серпня у Києві у камерному форматі, ексклюзивно для запрошених учасників.
Fin.Marketing 2025 – платформа для змістовної розмови між маркетинг- та PR-директорами, керівниками digital-напрямів, бренд-командами банків, фінтехів, платіжних сервісів та креативними партнерами. Разом вони формують публічний образ фінансової індустрії в Україні.
Це - закрита фахова зустріч, що проводиться УАФІК для обміну досвідом, аналітикою, практиками та міжгалузевими підходами до комунікацій у часи турбулентності.
У програмі заходу: презентації досліджень, стратегічні доповіді, keynote-виступи, дискусії та обговорення свіжих кейсів. Серед ключових тем:
- трансформація маркетингу у фінансовому секторі у 2024–2025 роках;
- роль культури, емоцій і цінностей у формуванні довіри до фінансових брендів;
- адаптація банківських стратегій до соціальних змін;
- автоматизація маркетингу: інструменти, що реально працюють в українських умовах.
Учасники зустрічі зможуть почути лідерів думок із провідних банків, фінтех-компаній, креативного бізнесу та державного сектору.
Завершальним акцентом події стане урочисте оголошення результатів ренкінгу ТОП-50 жінок фінтеху України 2025. Ця ініціатива відзначає досягнення українок, які змінюють фінансову індустрію.
Участь у Fin.Marketing 2025 можлива лише за запрошенням. Подати заявку можна за посиланням.