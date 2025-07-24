30 липня у Києві відбудеться бізнес-бранч "Бізнес. Відповідальність. Відродження"

У період складних трансформацій бізнес в Україні відіграє ключову роль у процесах адаптації, підтримки стабільності та формування стійкого майбутнього. Саме тому 30 липня у ресторані Veranda on the River відбудеться черговий бізнес-бранч на тему: "БІЗНЕС. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ВІДРОДЖЕННЯ", який об’єднає підприємців, управлінців, експертів і лідерів думок.

Цей захід стане платформою для обміну практичними кейсами, професійними інсайтами та формування нових партнерств. У фокусі — відповідальне підприємництво, сталий розвиток, соціальні ініціативи та реальні рішення.

Ключові теми:

Побудова ефективних команд у період воєнного стану;

Юридичні виклики бізнесу та захист персональних даних;

Розвиток сучасного українського виробництва;

Продуктовий дизайн як інструмент зниження ризиків;

Лідерство жінок у бізнесі;

Роль ветеранів у процесах відновлення України.

Ведуча заходу: Марія Скиба – ведуча телеканалу "Ми - Україна", журналістка, ведуча інтерв’ю та соціальних проєктів

Спікери заходу:

Артем Гончаренко та Руслан Папенко , Інститут ветеранів — "Ветерани як опора єдності, безпеки та відновлення України";

Тетяна Авраменко , CEO Veranda on the River — "Як виростити, виховати та втримати команду в період війни";

Лілія Олійник , бізнес-леді, засновниця ТМ ilive — "Не баланс, а синергія: як стиль, бізнес і материнство формують цілісне лідерство";

Ольга Романова і Ганна Андрущенко , AB InBev Efes Ukraine — "Юридичні виклики в умовах невизначеності";

Олена Колченогова , Octava Capital — "Як юридично оформити захист персональних даних";

Денис Солянков , Liga Zakon — "Якісний продуктовий дизайн як запобіжник ризиків";

Олена Крекніна , AXOR Industry — "Будуємо українське: виклики, сервіси, ринки, спільні проєкти".

Інформаційні партнери: 33 канал, Діловий PRO, FM-TV, Перший Бізнесовий, Бізнес-видання Mind, Delo.ua, телеканал "Прямий", Ділова столиця, Коментарі, TrueUA, Cabinet Boss, Постфактум, FEMIDA.UA, Infovision. Studio of my Dreams, GLORY Magazine, STAR BROTHERS, BUT.IN.UA.

Офіційний партнер: Yves Rocher Ukraine — бренд рослинної косметики, що діє в гармонії з природою. Ексклюзивний партнер: Veranda on the River — легендарний ресторан з бездоганною атмосферою. Партнери заходу: Mer de Glace, Моршинська, ЮК "Турій та партнери", AB InBev Efes Ukraine, AXOR Industry, Octava Capital, SEMA HATS, LH Group.

Організатор події: бізнес-видання "ПЕРШИЙ БІЗНЕСОВИЙ BIZ".

Дата: 30 липня Місце проведення: Veranda on the River, Київ Формат: офлайн-подія з нетворкінгом, тематичними дискусіями та презентаціями реальних бізнес-кейсів

Участь за попередньою реєстрацією: [email protected]

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