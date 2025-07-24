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30 липня у Києві відбудеться бізнес-бранч "Бізнес. Відповідальність. Відродження"
У період складних трансформацій бізнес в Україні відіграє ключову роль у процесах адаптації, підтримки стабільності та формування стійкого майбутнього. Саме тому 30 липня у ресторані Veranda on the River відбудеться черговий бізнес-бранч на тему: "БІЗНЕС. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ВІДРОДЖЕННЯ", який об’єднає підприємців, управлінців, експертів і лідерів думок.
Цей захід стане платформою для обміну практичними кейсами, професійними інсайтами та формування нових партнерств. У фокусі — відповідальне підприємництво, сталий розвиток, соціальні ініціативи та реальні рішення.
Ключові теми:
- Побудова ефективних команд у період воєнного стану;
- Юридичні виклики бізнесу та захист персональних даних;
- Розвиток сучасного українського виробництва;
- Продуктовий дизайн як інструмент зниження ризиків;
- Лідерство жінок у бізнесі;
- Роль ветеранів у процесах відновлення України.
Ведуча заходу: Марія Скиба – ведуча телеканалу "Ми - Україна", журналістка, ведуча інтерв’ю та соціальних проєктів
Спікери заходу:
- Артем Гончаренко та Руслан Папенко, Інститут ветеранів — "Ветерани як опора єдності, безпеки та відновлення України";
- Тетяна Авраменко, CEO Veranda on the River — "Як виростити, виховати та втримати команду в період війни";
- Лілія Олійник, бізнес-леді, засновниця ТМ ilive — "Не баланс, а синергія: як стиль, бізнес і материнство формують цілісне лідерство";
- Ольга Романова і Ганна Андрущенко, AB InBev Efes Ukraine — "Юридичні виклики в умовах невизначеності";
- Олена Колченогова, Octava Capital — "Як юридично оформити захист персональних даних";
- Денис Солянков, Liga Zakon — "Якісний продуктовий дизайн як запобіжник ризиків";
- Олена Крекніна, AXOR Industry — "Будуємо українське: виклики, сервіси, ринки, спільні проєкти".
Інформаційні партнери: 33 канал, Діловий PRO, FM-TV, Перший Бізнесовий, Бізнес-видання Mind, Delo.ua, телеканал "Прямий", Ділова столиця, Коментарі, TrueUA, Cabinet Boss, Постфактум, FEMIDA.UA, Infovision. Studio of my Dreams, GLORY Magazine, STAR BROTHERS, BUT.IN.UA.
Офіційний партнер: Yves Rocher Ukraine — бренд рослинної косметики, що діє в гармонії з природою. Ексклюзивний партнер: Veranda on the River — легендарний ресторан з бездоганною атмосферою. Партнери заходу: Mer de Glace, Моршинська, ЮК "Турій та партнери", AB InBev Efes Ukraine, AXOR Industry, Octava Capital, SEMA HATS, LH Group.
Організатор події: бізнес-видання "ПЕРШИЙ БІЗНЕСОВИЙ BIZ".
Дата: 30 липня Місце проведення: Veranda on the River, Київ Формат: офлайн-подія з нетворкінгом, тематичними дискусіями та презентаціями реальних бізнес-кейсів
Участь за попередньою реєстрацією: [email protected]
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