"46 Паралель" залучає міжнародного інвестора: перша за 15 років міжнародна M&A-угода в українському виноробстві

Засновниця преміального українського винного бренду "46 Parallel" Анна Горкун уклала першу за останні 15 років M&A-угоду у виноробній галузі України із залученням іноземного капіталу. Новим інвестором стала міжнародна група компаній Vinos de La Luz, відома власними виноробнями у США, Аргентині, Іспанії та Італії.

Вихід на світову виноробну карту

Завдяки угоді торговельні марки "46 Parallel Wine Group" (зокрема, "Grand Admiral", "El Capitan" та "Apostrophe") відтепер входять до глобального портфеля Vinos de La Luz, що має більш ніж 100-річну історію виробництва вина.

Досягнення бренду

"46 Parallel Wine Group" була заснована у 2020 році під гаслом Proudly Ukrainian, наголошуючи на українському походженні та високій якості своєї продукції. Під керівництвом Анни Горкун вина компанії здобули понад 115 медалей на авторитетних міжнародних і національних конкурсах.

Неодноразово визнані найкращими у сегменті преміальних вітчизняних вин, вони також презентували Україну на світовій арені, зокрема в Музеї вина у Бордо (Франція). Станом на дату угоди продукція компанії була представлена на ринках України та Японії.

"Залучення міжнародного інвестора та успішне завершення M&A-угоди в умовах повномасштабної воєнної агресії — не лише вагомий крок для української виноробної галузі, а й визначна подія для всієї країни. Це свідчить про довіру до потенціалу України та її подальшого розвитку. Завдяки цій угоді компанія "46 Parallel Wine Group" отримує додатковий поштовх до масштабування під егідою потужної міжнародної групи", — наголошує Анна Горкун.

Бекграунд

Анна Горкун має понад десятирічний досвід на керівних посадах (C-level) та ґрунтовні знання розвитку бізнесу в регіоні, маючи на меті підвищення міжнародного авторитету українського бізнесу.

Нові горизонти

Нещодавно СЕО та власниця "46 Parallel Wine Group" Анна Горкун приєдналася до Bain & Company, однієї з трьох найвпливовіших світових компаній у сфері стратегічного консалтингу.

Довідково:

"46 Parallel Wine Group" — це українська компанія, що спеціалізується на виробництві преміальних вин та має гасло "Proudly Ukrainian". Бренд успішно розвивається як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках, популяризуючи якісне українське вино у світі.

Vinos de La Luz — це міжнародна група компаній із власними виноробнями у США, Аргентині, Іспанії та Італії, що має понад столітній досвід у галузі виноробства. Група активно розвиває бренди вин різного походження і представлена на численних світових ринках.

Bain & Company — це одна з провідних компаній у сфері стратегічного бізнес-консалтингу, що входить до топ-3 світових консалтингових фірм і пропонує послуги з розробки та впровадження ефективних бізнес-стратегій у всьому світі. Сьогодні Bain & Company об’єднує 19 000 спеціалістів у 65 містах та 40 країнах і працює з понад 8 200 компаніями, серед яких 67% — зі списку Global 500.