6,35 млрд доларів на відбудову: Кабмін спрямував на ратифікацію угоду зі Швейцарією

Уряд ініціював подання до Верховної Ради на ратифікацію угоду з Швейцарією щодо співробітництва у процесі післявоєнного відновлення. Цей документ, підписаний під час Конференції з питань відновлення України 2025 (URC) у Римі, створює правові засади для довгострокової підтримки критичної інфраструктури України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Згідно з документом, Швейцарія, яка вважає відновлення України одним зі своїх стратегічних пріоритетів, планує виділити 5 мільярдів франків ($6,35 млрд) до 2036 року. Ця допомога є безповоротною фінансовою та технічною підтримкою, яка буде використана для закупівлі товарів і послуг у швейцарських компаній.

Кошти будуть спрямовані на зміцнення державних послуг у ключових секторах, таких як:

енергетика;

транспорт і мобільність;

машинобудування;

будівництво;

водопостачання;



запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

Угода також передбачає прозорий механізм відбору проєктів через публічні закупівлі за швейцарським законодавством. Особлива увага приділяється впливу на процес відновлення, внеску в досягнення цілей сталого розвитку та "зеленого" переходу, створенню робочих місць та професійному навчанню українських фахівців.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що Швейцарія сприятиме відновленню України інвестиціями на $116 млн ( понад 93 млн швейцарських франків). Фінансування передбачене для проєктів у енергетиці, інфраструктурі, житлі, охороні здоров’я, освіті та гуманітарному розмінуванні, які стартують восени 2025 року.