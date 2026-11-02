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65% орендарів відмовляли в оренді житла через домашніх тварин – дослідження OLX

квартира собака сім'я чоловік
Щоб уникнути конфліктів, орендарям варто узгоджувати умови проживання з тваринами й фіксувати їх у договорі. / Freepik

89% орендодавців враховують наявність домашніх тварин у претендентів на довгострокову оренду житла, а 65% пошукачів отримували відмову через улюбленців. 

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дослідження OLX Нерухомість, присвяченого досвіду оренди житла з тваринами та труднощам, із якими стикаються орендарі.

73% пошукачів стикалися з труднощами під час пошуку житла з тваринами

Майже половина опитаних – 48% – має досвід оренди житла з домашніми улюбленцями. Зокрема, 24% винаймали помешкання з котами, 14% – із собаками, а 11% – з іншими тваринами.

Водночас знайти житло, де готові прийняти орендарів разом із тваринами, непросто. Серед тих, хто шукав таке помешкання, 73% повідомили про труднощі: для 26% пошук був дуже складним, а для 47% – супроводжувався певними перешкодами. Натомість 17% назвали його не дуже складним, а 8% – легким.

Допомога рієлторів була різною: 27% респондентів зазначили, що фахівець повністю допоміг їм знайти житло, ще 34% отримали часткову підтримку. Водночас 20% не отримали допомоги, а 19% шукали помешкання самостійно.

Серед труднощів у взаємодії з рієлторами 36% опитаних назвали невдалі спроби переконати власника дозволити проживання з твариною. Ще 40% зазначили, що перемовин із власниками взагалі не було, а 15% бракувало аргументів або досвіду для таких розмов.

“Пошук житла з домашніми тваринами потребує узгодження очікувань усіх сторін. Для орендарів важливо знайти помешкання, де будуть готові прийняти їх разом із тваринами, а для власників – розуміти, як буде організовано проживання та відповідальність у разі пошкодження майна. У цій ситуації рієлтори можуть допомогти сторонам обговорити умови й знайти рішення, яке враховуватиме інтереси обох сторін”, – коментує Оксана Остапчук, керівниця напрямку OLX Нерухомість.

У 47% орендарів не було пошкоджень житла через тварин

Наявність домашнього улюбленця може викликати в орендодавців побоювання щодо стану квартири після завершення оренди. Однак, за даними дослідження, у 47% опитаних, які винаймали житло з тваринами, пошкоджень не було. Ще 44% повідомили про незначні пошкодження, а 9% – про серйозні.

Якщо майно все ж було пошкоджене, орендарі найчастіше ремонтували або замінювали речі чи компенсували збитки. Так, 34% респондентів частково ремонтували або замінювали пошкоджене майно, 29% повністю замінювали пошкоджені речі, а 23% відшкодовували збитки. У 11% випадків витрати покривалися коштом застави. Лише 3% опитаних зазначили, що власник не вимагав компенсації.

Щоб уникнути конфліктів, в OLX Нерухомість радять заздалегідь повідомляти орендодавця про наявність тварини, погоджувати умови проживання та фіксувати домовленості в договорі оренди. Власникам, зі свого боку, рекомендують зазначати в оголошеннях, чи готові вони здавати житло людям із домашніми улюбленцями, зокрема за допомогою відповідного фільтра.

“Щоб уникнути непорозумінь та проблем у майбутньому, пошукачам обовʼязково потрібно повідомляти орендодавця про наявність домашнього улюбленця, обговорювати умови проживання та фіксувати домовленості в договорі оренди. Власникам, зі свого боку, доцільно чітко зазначати в оголошеннях, чи готові вони здавати житло людям із тваринами. Наприклад, ставлячи відповідний фільтр”, – зазначає Оксана Остапчук, керівниця напрямку OLX Нерухомість.

Нагадаємо, у 2026 році ринок нерухомості України демонструє тенденцію зростання попиту на приватні будинки. Йдеться як про купівлю, так і оренду. Шукачі вбачають ряд переваг у такому форматі житла, найважливішими з яких є безпека, автономність та більший простір.

Автор:
Ярослава Тюпка

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