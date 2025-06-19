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70% ВПО, які звертаються до Служби зайнятості, знаходять роботу: статистика

робота, бариста
Державна служба зайнятості працевлаштувала майже 124 тисячі ВПО. / Freepik

З 1 березня 2022 року і по сьогоднішній день Державна служба зайнятості працевлаштувала майже 124 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Торік їх кількість склала майже 42 тисячі осіб, з початку цього року – 19,3 тисячі. Тобто, майже 70% ВПО, які шукали роботу через центри зайнятості, вже працевлаштовані. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу установи.

"Не всі внутрішньо переміщені особи бажають отримувати статус безробітного, чимало з них звертаються за послугами одноразово і отримують всі необхідні консультації без реєстрації безробітним", — зазначили у службі.

У консультантів ВПО отримують різні послуги, зокрема роз’яснення про отримання грантів, способи самостійного пошуку роботи через Єдиний портал вакансій, який служба зайнятості створила для зручності клієнтів.

Таких з 2022 року було 241 тисяча осіб, з них виявили бажання отримати статус безробітного – 180 тисяч. Спеціалісти центрів зайнятості знайшли роботу для майже 124 тисяч.

Від початку 2025 року за послугами зверталися майже 59 тисяч внутрішньо-переміщених осіб, з них:

  • 43 тисячі отримували статус безробітного. З цієї кількості 19,3 тисячі осіб вже працевлаштовано, тобто майже 45%; 
  • 1,8 тисяч скористалися послугою ваучер на навчання; 
  • 3,6 тисяч ВПО проходять підвищення кваліфікації в центрах професійно-технічної освіти.

Окрім цього 600 осіб вже отримали гранти та мікрогранти на відкриття власного бізнесу і створення нових робочих місць.

Також варто відзначити, що до тимчасових робіт залучено 1,3 тисячі ВПО, також з початку року на суспільно корисні роботи направлено 12,4 тисяч таких осіб.

Нагадаємо, Служба зайнятості пропонує вакансії у рамках держпроєкту тим, хто перебуває на обліку. Оплата праці становить до 1,5 мінімальних заробітних плат, що на сьогодні еквівалентно 12 тисячам гривень за повний місяць роботи.

Автор:
Тетяна Ковальчук