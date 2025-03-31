Ветерани отримають ще 41 млн грн на розвиток бізнесу

Ще 84 ветерани та їхні подружжя отримають 41 млн грн на розвиток бізнесу у рамках четвертої хвилі грантів 2025 року. З початку року 279 ветеранів та членів їхніх родин вже отримали гранти на суму 137 млн грн.

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Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Загалом від старту ветеранського компоненту грантової програми "Власна Справа" ветерани та члени родин учасників бойових дій отримають гранти на 700 млн грн.

"56% грантерів за цією програмою - учасники бойових дій, 44% — другі з їхнього подружжя", — зазначила Тетяна Бережна.

Що відомо про переможців

Серед 84 переможців четвертої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти 46 учасників бойових дій, 38 членів родин ветеранів:

71 переможець отримає грант розміром до 500 тис. грн;

9 — до 250 тис. грн;

4 — до 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів зареєстровано в Івано-Франківській, Одеській, Волинській та Київській областях.

Серед найпопулярніших сфер для розвитку бізнесу грантоотримувачів:

оптова та роздрібна торгівля;

переробна промисловість;

тимчасове розміщення та організація харчування;

надання різних видів послуг.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або люди з інвалідністю внаслідок війни, другі з їхнього подружжя, а також другі з подружжя загиблих захисників можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн — для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн — для другого з подружжя ветерана/загиблого захисника за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

Для отримання гранту в межах від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран повинен бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 12 місяців. Крім того, такий грант надається за умови співфінансування: отримувач має внести 30% власних коштів, а держава — 70% у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Адміністрування програми здійснює Державна служба зайнятості.

Про програму

Урядовий проєкт єРобота є частиною політики "Зроблено в Україні" і включає грантові програми, спрямовані на підтримку підприємницької діяльності та створення нових робочих місць.

Зокрема, це мікрогранти для відкриття чи розвитку бізнесу, гранти для ветеранів та їхніх подружжів, а також гранти на створення та розвиток переробних підприємств, садівництва, виноградарства та тепличного господарства.

Заявки на гранти можуть подавати як досвідчені підприємці, так і ті, хто не має досвіду ведення бізнесу. Прийом заявок на всі напрямки програми "єРобота" триває, подача здійснюється через портал "Дія".

Програма грантів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин на створення або розвиток бізнесу є частиною флагманського проєкту Міністерства економіки України "Робота без бар’єрів", який реалізується в рамках Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.