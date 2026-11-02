95 тисяч грн на адаптацію: хто з ветеранів отримає допомогу

Понад 3 тисячі ветеранів та ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, отримають цільову підтримку у розмірі до 95 тис. грн. Кошти можна буде використати на побутову техніку та спеціалізовані пристрої, які допомагають у повсякденному житті.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Сергія Корецького.

Програма передбачає одноразову виплату до 95 тис. грн на придбання техніки та пристроїв для ветеранів і ветеранок із повною або частковою втратою зору.

Виплати здійснюватимуть до 1 листопада 2027 року. Використати отримані кошти можна буде до 1 грудня 2027 року.

Програму реалізують спільно з Товариством Червоного Хреста України.

За словами Корецького, уряд разом із партнерами також працює над пошуком додаткового фінансування для розширення підтримки ветеранів та ветеранок.

Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів запустив програму підтримки ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір. Тоді було передбачено до 95 тис. грн на придбання адаптованої побутової техніки з переліку із 26 категорій, а також до 2 тис. грн компенсації банківських послуг.