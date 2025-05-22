AB InBev Efes Ukraine увійшла до ТОП-50 найкращих роботодавців України за версією Forbes

25 квітня 2025 року в межах бізнес-форуму Forbes Ukraine “НадЛюди” було представлено оновлений рейтинг ТОП-50 найкращих роботодавців України.

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AB InBev Efes Ukraine увійшла до десятки лідерів — у категорії великих компаній із найкращими практиками керування персоналом та корпоративної культури.

Методологія рейтингу включала кілька критеріїв:

Оцінка співробітників компаній щодо внутрішнього середовища, умов праці, можливостей розвитку;

щодо внутрішнього середовища, умов праці, можливостей розвитку; Індекс лояльності (NPS) — готовність працівників рекомендувати компанію як роботодавця;

— готовність працівників рекомендувати компанію як роботодавця; Експертна оцінка провідних фахівців ринку праці;

провідних фахівців ринку праці; Аналіз соціальних гарантій, інструментів утримання талантів та стимулювання професійного зростання.

Захід "НадЛюди" зібрав понад 400 учасників — HR-директорів, CEO, експертів, представників медіа та громадських організацій, які обговорювали виклики сучасного ринку праці, стратегії підтримки команд в умовах невизначеності та адаптації до змін.

AB InBev Efes Ukraine продовжує реалізовувати комплексні HR-ініціативи, спрямовані на створення відкритої та ефективної корпоративної культури. Потрапляння до десятки найкращих роботодавців — це не лише відзнака, а й маркер довіри з боку співробітників, галузевої спільноти та професійного середовища.