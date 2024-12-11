AB InBev Efes Ukraine здобула дві нагороди на Effie Awards 2024

Наприкінці листопада вчергове відбувся Effie Awards, який називають "Оскаром" у сфері маркетингових комунікацій. Заснований у Нью-Йорку в 1968 році, він щороку нагороджує найуспішніших рекламодавців і професіоналів маркетингової індустрії, що підтверджує статус Effie як найвищої відзнаки у цій сфері.

Цього року українським рекламним ринком було представлено 87 категорій, а журі складало понад 260 експертів із рекламного бізнесу.

Цей рік став для AB InBev Efes Ukraine особливим, адже компанія отримала одразу дві почесні нагороди:

1) У номінації "Запуск продукту/сервісу" було відзначено новий продукт – Mike’s Hard Drink із кейсом "Mike’s: яскрава лимонна особистість". Рекламна кампанія вдало акцентувала увагу на ключовій перевазі продукту – натуральному лимонному соку в складі.

2) У номінації "Best Marketing Teams 2024" у сегменті безалкогольних і слабоалкогольних напоїв була нагороджена маркетингова команда AB InBev Efes Ukraine. Ця відзнака підтвердила високий професіоналізм маркетингової команди компанії та її досягнення, які помітно зміцнили позиції брендів AB InBev Efes Ukraine на ринку.

Зокрема, бренд "Чернігівське" привернув увагу до національних цінностей, запустивши масштабну кампанію "Віддані своєму" та національний проєкт "Вишиваємо цінності" до Дня Незалежності України. Лімітований дизайн упаковки із вишиванковим орнаментом підкреслив відданість бренду українським традиціям, єдності та любові до рідного.

Водночас зірка портфелю компанії, бренд Stella Artois, що підтримує культурні і мистецькі проєкти, виступив партнером 15-го Одеського Міжнародного Кінофестивалю, де представив спеціальну нагороду Stella Award. Крім того, бренд підтримав премії HoReCa: "Сіль" та Chef’s Summit, засвідчивши сприяння розвитку гастрономічно-мистецьких подій в Україні.

Найбільш цінним є те, що здобутки компанії високо оцінюють не лише споживачі, а й визнають шановані експерти. AB InBev Efes Ukraine вкотре підтвердила статус одного з лідерів українського пивного ринку, цього разу - своєю маркетинговою складовою.