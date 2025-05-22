ACONCERT 2.0: на терасі ТРЦ Gulliver стартує новий сезон концертів симфонічної музики та джазу

Відомі й улюблені пісні у виконанні симфонічного оркестру, оновлена сцена для ще яскравіших перформансів, тераса в самому центрі міста з видом на вечірній Київ з тераси ТРЦ Gulliver і бар від Beefeater — кожна подія це завжди вечір з вау-ефектом.

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Концерти проходять щотижня, і цього сезону на вас чекають ще різноманітніші музичні програми: Lady Gaga, Adele, світові хіти, Vivaldi: Пори року, Metallica, Nirvana, AC/DC, Imagine Dragons, Muse, Måneskin, попхіти та інші.

Афіша найближчих подій:

23.05 – Imagine Dragons, Muse, Måneskin у виконанні симфонічного оркестру

24.05 – Поп-класика у виконанні симфонічного оркестру

25.05 – Світові хіти у виконанні симфонічного оркестру

30.05 – Metallica, Nirvana у виконанні симфонічного оркестру

31.05 – Lady Gaga, Adele у виконанні симфонічного оркестру

01.06 – Vivaldi: Пори року (ансамбль Uссelli Barocchi та Катерина Бойчук)

06.06 – Rammstein у виконанні симфонічного оркестру та ХОРУ

07.06 – Поп-хіти у виконанні симфонічного оркестру

08.06 – Вечір джазу (Kyiv Jazz Quintet та Павло Пігура)

14.06 – SUNBEAMS: вечірка на даху з оркестром

ACONCERT — культурний проєкт, у межах якого з 2023 року вже відбулося понад 200 концертів. Цього року на вас чекає нова музика та ще атмосферніші локації.

Виконавці програм — симфонічний оркестр GosOrchestra. До складу оркестру входять віртуози сучасного звучання — найкращі музиканти країни. У їхньому репертуарі понад 200 творів в авторських аранжуваннях.

Локація концертів — тераса на 5-му поверсі ТРЦ Gulliver, у самому серці Києва. На випадок повітряної тривоги укриття розташоване на -1 поверсі ТРЦ.

Частину вартості кожного проданого квитка, а також кошти, зібрані завдяки проведенню благодійних аукціонів, організатори передають на благодійність. Із 2023 року таким чином було зібрано на потреби фондів та конкретних підрозділів ЗСУ понад 3,5 млн грн. Цього сезону благодійна ціль — 2 млн грн на потреби батальйону "Вовки Да Вінчі".

Для військових ЗСУ квитки на події від ACONCERT були й залишаються безкоштовними. Щоб їх отримати, потрібно звернутися до організаторів у соціальних мережах проєкту.

Кожен вечір ACONCERT покликаний створювати нові емоції та спогади. Знайома музика перетворюється на мистецтво, пейзажі Києва розкриваються по-новому, і ви розумієте: саме ці моменти залишаться у пам’яті назавжди.