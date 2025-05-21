Activitis Education провела інтелектуальну дискусію "Фінансові технології для аграрного сектору України"

15 травня 2025 року в IQ Business Center відбулася інтелектуальна подія, присвячена одному з ключових напрямків розвитку сучасної економіки — інтеграції фінансових технологій в аграрний сектор України. Організатором виступила фінтех-компанія Activitis у межах освітньої ініціативи Activitis Education.

Захід зібрав провідних експертів агро- та фінансової галузей, представників стартапів, бізнесу та аналітичної спільноти для глибокого обговорення актуальних викликів і можливостей, які відкриває цифровізація агросфери.

У фокусі дискусії були такі теми:

• цифрові фінансові інструменти для агрокомпаній;

• нові форми фінансової підтримки аграрного бізнесу;

• перспективи розвитку фінтеху в агроіндустрії;

• конкретні рішення та можливості для бізнесу вже сьогодні.

Серед спікерів події — провідні лідери галузі:

• Віктор Галасюк — економіст, президент Української асоціації Римського клубу, член наглядової ради КМЕФ, ад’юнкт професор kmbs, доктор економічних наук;

• Ярослав Смакота — генеральний директор та засновник агростартапу AgroApp, акціонер фінтех-компанії Activitis;

• Микола Волков — радник з питань залучення капіталу та розвитку бізнесу фінтех-компанії Activitis.;

• Богдан Круглик — генеральний директор компанії FRENDT;

• Маргарита Побілець — керівник відділу залучення інвестицій та капіталу фінтех-компанії Activitis.

У межах заходу Activitis презентувала стратегію нової цифрової екосистеми WEAGRO — рішення яке не просто реагує на потреби ринку, а формує нову архітектуру доступу до фінансів агробізнесу України. Екосистема буде об'єднувати сім ключових рішень для аграрного бізнесу:

WEAGRO EDUCATION — найкращий онлайн-помічник для фермера

WEAGRO АГРОРОЗСТРОЧКА — онлайн-розстрочка для бізнесу

WEAGRO ТРЕЙД — майданчик для онлайн-купівлі/продажу зернових та будь-якої агропродукції

WEAGRO E-INVOICING — фінансування інвойсів онлайн за лічені хвилини

WEAGRO АГРОНОТИ — фінансовий інструмент для залучення коштів під майбутній урожай

WEAGRO Є-ДОКУМЕНТООБІГ — документообіг у цифровому форматі

WEAGRO АГРОЕКСПЕРТ — онлайн-консультант з будь-яких питань в аграрному бізнесі

Ця екосистема буде створена для того, аби зробити послуги для агросектору максимально простими, швидкими та доступними в кілька кліків — без черг, паперів і складної бюрократії. Мета WEAGRO — масштабування довіри і капіталу на користь українського фермера.

Учасники дійшли спільної думки: агросектор України має великий потенціал для цифрової трансформації, а фінансові технології здатні забезпечити прозорість, ефективність і доступність фінансування для агробізнесу будь-якого масштабу.

«Я вважаю, що наш другий захід відбувся в надзвичайно дружній, невимушеній і приємній атмосфері. І я щиро переконаний, що це лише початок серії зустрічей із бізнес-спільнотою, де ми зможемо відкрито обмінюватися думками та емоціями.

Я щиро вірю, що найбільший потенціал аграрної галузі — у переході від просто трейдингу до повноцінної переробки. Але для цього необхідно створити реальні умови: швидкий, прозорий і масовий доступ до фінансування. Лише тоді агрокомпанії зможуть отримувати дієві фінансові інструменти, які не просто закривають потреби, а допомагають мультиплікувати результати та зростати системно», — зазначив Костянтин Жуковський, акціонер фінтех-компанії Activitis.

Фінтех-компанія Activitis започаткувала серію освітніх заходів для своїх партнерів, і подібні події проводитимуться на регулярній основі. Мета — сприяти розвитку фінансової грамотності, впровадженню інновацій та формуванню професійної спільноти майбутнього.