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Activitis Education провела інтелектуальну дискусію "Фінансові технології для аграрного сектору України"

Агросектор України має великий потенціал для цифрової трансформації
Агросектор України має великий потенціал для цифрової трансформації

15 травня 2025 року в IQ Business Center відбулася інтелектуальна подія, присвячена одному з ключових напрямків розвитку сучасної економіки — інтеграції фінансових технологій в аграрний сектор України. Організатором виступила фінтех-компанія Activitis у межах освітньої ініціативи Activitis Education.

Захід зібрав провідних експертів агро- та фінансової галузей, представників стартапів, бізнесу та аналітичної спільноти для глибокого обговорення актуальних викликів і можливостей, які відкриває цифровізація агросфери.

У фокусі дискусії були такі теми:

• цифрові фінансові інструменти для агрокомпаній;

• нові форми фінансової підтримки аграрного бізнесу;

• перспективи розвитку фінтеху в агроіндустрії;

• конкретні рішення та можливості для бізнесу вже сьогодні.

Фото 2 — Activitis Education провела інтелектуальну дискусію "Фінансові технології для аграрного сектору України"

Серед спікерів події — провідні лідери галузі:

Віктор Галасюк — економіст, президент Української асоціації Римського клубу, член наглядової ради КМЕФ, ад’юнкт професор kmbs, доктор економічних наук;

Ярослав Смакота — генеральний директор та засновник агростартапу AgroApp, акціонер фінтех-компанії Activitis;

Микола Волков — радник з питань залучення капіталу та розвитку бізнесу фінтех-компанії Activitis.;

Богдан Круглик — генеральний директор компанії FRENDT;

Маргарита Побілець — керівник відділу залучення інвестицій та капіталу фінтех-компанії Activitis.

У межах заходу Activitis презентувала стратегію нової цифрової екосистеми WEAGRO — рішення яке не просто реагує на потреби ринку, а формує нову архітектуру доступу до фінансів агробізнесу України. Екосистема буде об'єднувати сім ключових рішень для аграрного бізнесу:

  • WEAGRO EDUCATION — найкращий онлайн-помічник для фермера
  • WEAGRO АГРОРОЗСТРОЧКА — онлайн-розстрочка для бізнесу
  • WEAGRO ТРЕЙД — майданчик для онлайн-купівлі/продажу зернових та будь-якої агропродукції
  • WEAGRO E-INVOICING — фінансування інвойсів онлайн за лічені хвилини
  • WEAGRO АГРОНОТИ — фінансовий інструмент для залучення коштів під майбутній урожай
  • WEAGRO Є-ДОКУМЕНТООБІГ — документообіг у цифровому форматі
  • WEAGRO АГРОЕКСПЕРТ — онлайн-консультант з будь-яких питань в аграрному бізнесі
Фото 3 — Activitis Education провела інтелектуальну дискусію "Фінансові технології для аграрного сектору України"

Ця екосистема буде створена для того, аби зробити послуги для агросектору максимально простими, швидкими та доступними в кілька кліків — без черг, паперів і складної бюрократії. Мета WEAGRO — масштабування довіри і капіталу на користь українського фермера.

Учасники дійшли спільної думки: агросектор України має великий потенціал для цифрової трансформації, а фінансові технології здатні забезпечити прозорість, ефективність і доступність фінансування для агробізнесу будь-якого масштабу. 

«Я вважаю, що наш другий захід відбувся в надзвичайно дружній, невимушеній і приємній атмосфері. І я щиро переконаний, що це лише початок серії зустрічей із бізнес-спільнотою, де ми зможемо відкрито обмінюватися думками та емоціями.

Я щиро вірю, що найбільший потенціал аграрної галузі — у переході від просто трейдингу до повноцінної переробки. Але для цього необхідно створити реальні умови: швидкий, прозорий і масовий доступ до фінансування. Лише тоді агрокомпанії зможуть отримувати дієві фінансові інструменти, які не просто закривають потреби, а допомагають мультиплікувати результати та зростати системно», — зазначив Костянтин Жуковський, акціонер фінтех-компанії Activitis.

Фото 4 — Activitis Education провела інтелектуальну дискусію "Фінансові технології для аграрного сектору України"

Фінтех-компанія Activitis започаткувала серію освітніх заходів для своїх партнерів, і подібні події проводитимуться на регулярній основі. Мета — сприяти розвитку фінансової грамотності, впровадженню інновацій та формуванню професійної спільноти майбутнього.