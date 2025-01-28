"Адамант" та Iskra постійно перемагають на тендерах з будівництва захисних споруд на ГЕС: кому йдуть гроші

Компанії "Адамант" та Iskra Energo часто стають переможцями на тендерах з будівництва захисних споруд на гідроелектростанціях, хоча до їхньої діяльності є багато зауважень. Про це пише Lenta.UA.

За даними видання, на початку січня стало відомо, що державна компанія "Укргідроенерго" уклала угоду на будівництво захисної споруди для Дніпровської ГЕС вартістю 4,36 мільярда гривень з "Адамантом". Угоду підписали без проведення відкритих торгів, а інші дані про закупівлю приховали з огляду на воєнний стан.

Наразі ця компанія належить мешканцю Ужгорода Роману Топазли, однак є всі підстави говорити про те, що "Адамант" пов'язаний із київськими забудовниками, зазначається в матеріалі.

Ця компанія раніше входила до складу корпорації "Укрбуд" скандального столичного забудовника Максима Микитася. Також "Адамант" разом із ще однією компанією – "Гарантбуд" – пов'язують із Денисом Комарницьким, скандально відомим забудовником із команди Черновецького. "Адамант" і "Гарантбуд" є співзасновниками консорціуму "Адамант і Кінтегро".

"Усього за "Адамантом" в YouControl зафіксовано 42 документи щодо кримінальних судових справ. Причому часто йшлося про відверте шахрайство. Наприклад, 2016 року проти "Адаманта" відкрили кримінальне провадження у Вінницькій області. Виявилося, що компанія формувала податковий кредит, імітуючи придбання товарів у двох фіктивних фірм, призначених для мінімізації податків. Слідство встановило, що формальний власник та директор "бізнес-партнерів" "Адаманта" на час угод узагалі відбував покарання у виправній колонії", - йдеться в матеріалі.

Автор додає, що це не завадило керівництву "Укргідроенерго" підписати мільярдний контракт без відкритих торгів та з закритим від публікації кошторисом.

Журналісти зазначають, що крім компанії "Адамант", останнім часом три тендери вигравала Iskra Energo. "І всі три – збіг обставин – в "Укргідроенерго". Один із них – особливо великий – у грудні 2024 року. Це вимагає додаткового вивчення, і найближчим часом, сподіваємось, ми проллємо світло на нову тендерну схему", - додають вони.