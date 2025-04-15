Агенція оборонних закупівель відзвітувала, скільки дронів поставлено на фронт від початку 2025 року

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони від початку 2025 року поставила на фронт 420 тисяч безпілотників.

Про це повідомила пресслужба АОЗ.

Зазначається, що напрям БпЛА залишається серед ключових пріоритетів закупівельного відомства Міноборони.

"Кожен дрон, що летить на ворога — це мінус один шанс для окупанта і плюс одна можливість зберегти життя українському воїну. Відтак цього року АОЗ вже законтрактовано 1,52 млн. БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Як підкреслюють в АОЗ, такого результату вдалося досягти завдяки злагодженій роботі всіх тих, хто щодня працює над тим, щоб безпілотники якнайшвидше потрапляли туди, де вони потрібні — на передову.

Зауважимо, Міноборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.

Як повідомляв очільник Міноборони Рустем Умєров, у першому кварталі 2025 року АОЗ уклала контракти на понад 200 млрд грн. Відомство наразі фокусується на технологіях, які дають результат уже сьогодні. Насамперед, це безпілотники, РЕБ, наземні роботизовані комплекси. За цими напрямами вже підписано 279 контрактів на 77,2 млрд грн.