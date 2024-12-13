Агентство відновлення отримає €267 млн від ЄБРР на модернізацію міжнародної траси

ЄБРР надає Агентству відновлення кредит у розмірі 267 млн євро для розвитку стратегічної автомагістралі до ЄС.

Про це повідомила пресслужба Агентства.

Зазначається, що кредит сприятиме подоланню нових викликів на стратегічних автошляхах на західному кордоні України.

Який автошлях модернізують

ЄБРР перенаправляє частину кредиту у розмірі 267 млн євро для модернізації автошляху М-06. Зазначається, що автошлях, що з’єднує Київ із Словаччиною та Угорщиною, зазнав значного додаткового навантаження під час війни.

Запланована модернізація відповідає ініціативі "Шляхи солідарності".

Окрім цього, виділяється другий транш у розмірі 160 млн євро. Проєкт передбачає підвищення безпеки руху та зниження негативного впливу на клімат. Ремонтні роботи плануються в Київській, Рівненській та Житомирській областях.

Що відомо про перепризначення кредиту

Кредит, наданий у 2020 році на суму 450 млн євро, був спрямований на фінансування будівництва та покращення стану автошляхів між Києвом і портом Одеси. Однак через повномасштабну війну Росії проти України виникла необхідність коригувати пріоритети, оскільки вантажні та пасажирські потоки були перенаправлені на західні сухопутні маршрути до ЄС.

У 2023 році ЄБРР перепризначив перший транш кредиту на відновлення ділянки дороги М-09 від Львову до Рава-Руської на українсько-польському кордоні. Обидві дороги є частиною Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), де обсяги трафіку суттєво зросли з початку війни.

Перепризначений кредит для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України є частиною підтримки реального сектору української економіки, яку ЄБРР надає у п’яти пріоритетних сферах:

критично важлива інфраструктура;

енергетика;

продовольча безпека;

торговельне фінансування;

підтримка приватного сектору.

Від початку російської агресії у 2022 році ЄБРР надав Україні понад 5,4 мільярда євро.

"Війна завдала величезного удару по транспортній системі України, включаючи блокаду морських портів, закриття повітряного простору, обмеження залізничної пропускної здатності та постійні атаки на ключову інфраструктуру", — зазначила Нандіта Паршад, керуюча директорка Групи сталої інфраструктури ЄБРР — "Життєво важливо забезпечити функціонування основних доріг, які підтримують економіку України та її логістичні ланцюги".

Модернізація доріг сприятиме зміцненню транспортних зв’язків України з країнами ЄС, покращуючи внутрішню логістику та знижуючи витрати на вантажоперевезення. Це також допоможе розвитку експорту та імпорту критично важливих товарів у рамках ініціативи "Шляхи солідарності".

Проєкт включає заходи для поліпшення управління та оптимізації процесів закупівель.

Delo.ua повідомляло, що Європейський інвестиційний банк оголосив про надання Україні понад 60 мільйонів євро кредитів під гарантії ЄС. Ці кошти будуть спрямовані на два ключових напрями: відновлення пошкодженої війною дороги та модернізацію громадського транспорту в українських містах.