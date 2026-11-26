Понад 500 агровиробників із постраждалих від війни регіонів України отримали 3600 полімерних рукавів для тимчасового зберігання зерна. Це дозволить створити додаткові потужності для зберігання близько 720 тис. тонн врожаю на тлі обмежених можливостей експорту та пошкодження зерносховищ.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінагрополітики.

Зернові рукави передали господарствам, які обробляють від 100 до 3000 га землі в Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.

Кожен рукав вміщує близько 200 тонн зерна та може встановлюватися безпосередньо на території господарства.

За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Дениса Башлика, через Державний аграрний реєстр агровиробники дев'яти областей подали 2319 заявок на отримання 13 881 зернового рукава.

Частину цієї потреби вдалося покрити завдяки співпраці Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) та міжнародної гуманітарної організації Prosper Global.

В Україні загострюється проблема зі зберіганням зерна

Через російські атаки на портову інфраструктуру, зерносховища та елеватори, а також обмежені можливості експорту українські аграрії потребують додаткових потужностей для зберігання продукції.

За прогнозами ВАР, якщо ситуація з експортом не зміниться, до літа 2027 року перехідні залишки агропродукції в Україні можуть сягнути 35–40 млн тонн.

Використання зернових рукавів дозволить господарствам зменшити втрати врожаю, мінімізувати фінансові збитки та забезпечити підготовку до наступної посівної кампанії.

Нагадаємо, 25 листопада розпочався прийом заявок на отримання допомоги на весняну посівну 2027 року. Близько 4 тис. малих та середніх агровиробників із дев'яти прифронтових областей можуть отримати по $2000 на закупівлю насіння та добрив.