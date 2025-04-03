Аграрії отримали 12,5 млрд грн пільгових кредитів у 2025 році

У 2025 році 2 194 агропідприємства вже отримали 12,5 млрд грн пільгового фінансування за програмою “Доступні кредити 5-7-9%”, що є частиною державної підтримки аграрного сектору.

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Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Про кредитування аграріїв

З 1 січня 2025 року кредити за програмою надаються лише сільгоспвиробникам, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі. Уже зараз спостерігається значна активність у регіонах:

Київська область – 1,44 млрд грн для 197 агропідприємств.

Чернігівська область – 1,26 млрд грн для 168 господарств.

Кіровоградська область – 1,1 млрд грн для 222 аграріїв.

Одеська область – 911,4 млн грн для 164 підприємств.

Вінницька область – 866,3 млн грн для 165 агровиробників.

Загалом з початку року за різними програмами фінансування 5 445 агропідприємств залучили майже 28 млрд грн.

Про програму

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" реалізується за підтримки Світового банку в межах проєкту ARISE, що спрощує доступ аграріїв до банківського кредитування.

Українські сільгоспвиробники можуть отримати до 90 млн грн кредиту під 5–9% річних залежно від категорії підприємства.

Про Державний аграрний реєстр

Розвиток ДАР включено до плану України в рамках програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility як ключовий інструмент модернізації аграрного сектору.

Згідно з цим планом, до першого кварталу 2026 року понад 80% державної агропідтримки має надаватися саме через ДАР. У поєднанні з майбутнім запуском Виплатної агенції, яка адмініструватиме фінансування, ДАР стане базою для реалізації аграрної підтримки за стандартами ЄС.

Зауважимо, що ДАР на кінець березня 2025 року об'єднав понад 200 тисяч користувачів. Наразі майже всі діючі програми державної та міжнародної підтримки агросектору реалізуються через ДАР.