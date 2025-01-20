Аграрії отримали 318,7 млн грн пільгових кредитів з початку 2025 року: кому надано фінансування

З початку 2025 року аграрії отримали 318,7 млн гривень пільгових кредитів. Цю суму надано 117 агрогосподарствам України в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9".

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Лідери кредитування

Найбільше отримали аграрії наступних областей:

Одеська – 44,7 млн грн для 8 господарств;

Київська – 33,3 млн грн для 11 господарств;

Харківська – 31,7 млн грн для 7 господарств;

Волинська – 23,8 млн грн для 7 господарств;

Полтавська – 23,4 млн грн для 5 господарств;

Дніпропетровська – 18,3 млн грн для 7 господарств;

Тернопільська – 16,8 млн грн для 8 господарств.

Загалом з початку 2025 року 194 агрогосподарства вже отримали більше 1 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток за різними програмами, підсумував Коваль.

"Доступні кредити 5-7-9"

Програма "Доступні кредити 5-7-9", запущена в лютому 2020 року, спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу з річною виручкою до 50 млн грн.

Кредити можна використати на придбання нового обладнання, модернізацію наявного, будівництво, реконструкцію чи ремонт приміщень для господарської діяльності, а також на поповнення обігових коштів.

Відсоткові ставки за програмою залежать від річної виручки підприємства та створення робочих місць:

5% річних – для бізнесів із виручкою до 25 млн грн, які створять щонайменше два робочих місця протягом перших трьох місяців;

7% річних – для бізнесів із виручкою до 25 млн грн без зобов'язання створювати нові робочі місця;

9% річних – для бізнесів із виручкою до 50 млн грн.

Про кредитування аграріїв

Нагадаємо, за державною програмою “Доступні кредити 5-7-9” у 2024 році 8 тис. 750 аграрних господарств отримали майже 47 мільярдів гривень кредитів.

Загалом, за минулий рік 13 088 агрогосподарств отримали банківські кредити на суму майже 104,5 млрд гривень для розвитку. Найбільший обсяг кредитів отримали аграрії Київської області – 21,7 млрд грн для 1251 підприємства.

Додамо, Кабінет міністрів продовжив на один рік до 31 березня 2026 року строк кредитування сільськогосподарських товаровиробників за укладеними договорами за програмою "Доступні кредити 5-7-9".